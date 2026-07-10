아이폰18 프로 맥스, 부품 값만 300달러↑…AI 때문에 또 오르나

아이폰18 프로 맥스가 ‘역대 가장 비싼 아이폰’이 될 가능성이 커지고 있다. 사진은 애플의 스마트폰 '아이폰 17시리즈'. 연합뉴스

아이폰18 프로 맥스의 부품 원가가 전작보다 약 300달러(약 40만원) 상승할 것이라는 전망이 나오면서 ‘역대 가장 비싼 아이폰’이 될 가능성이 커지고 있다.

이는 생성형 인공지능(AI) 기능 강화와 차세대 칩 적용으로 부품 가격 부담이 커진 영향으로 분석된다.특히 애플이 늘어난 비용을 소비자 가격에 얼마나 반영할지가 차세대 아이폰 흥행의 핵심 변수로 떠오르고 있다.

10일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 12GB 메모리와 1TB 저장공간을 탑재한 아이폰18 프로 맥스 모델의 부품원가(BoM)는 이전 모델인 아이폰17 프로 맥스에 비해 약 300달러 상승할 것으로 예상된다.

BoM은 제품을 구성하는 주요 부품과 소재 비용을 합산한 원가 지표다. 인건비·물류비·마케팅비·연구개발비·유통마진 등은 포함되지 않는다.

원가 상승의 가장 큰 원인은 메모리 가격 급등이다. 생성형 AI 확산으로 고성능 서버용 메모리 수요가 폭증하면서 스마트폰용 D램과 낸드플래시 가격도 함께 압박을 받고 있다.

특히 대용량 저장공간을 갖춘 프로 맥스 모델은 메모리 탑재량이 많아 부품 가격 변동의 영향을 더 크게 받을 수밖에 없다.

여기에 차세대 2㎚ 공정 기반 애플리케이션 프로세서(AP)도 원가 부담을 키우는 요소다.

카운터포인트는 최신 패키징 기술이 적용된 2나노 SoC가 메모리에 이어 두 번째로 큰 원가 상승 요인이 될 것으로 분석했다.

모바일 AP는 스마트폰의 성능과 전력 효율, 온디바이스 AI 처리 능력을 좌우하는 핵심 부품이다.

아이폰 17 프로 맥스와 아이폰 18 프로 맥스(예상치)의 부품원가(BoM) 비교. 카운터포인트리서치

카메라 부품 비용도 신기술 적용으로 소폭 늘어날 전망이다. 다만 디스플레이와 일부 기타 부품 비용은 전작보다 낮아질 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

그럼에도 메모리와 SoC 가격 상승 폭이 워낙 커 전체 원가 부담을 상쇄하기에는 역부족이라는 평가다.

카운터포인트리서치는 애플이 대용량 모델의 매출총이익 손실을 피하기 위해 저장 용량별로 소매 가격을 다르게 인상할 것으로 내다봤다. 즉, 기본 모델보다 1TB 이상 고용량 모델의 가격 인상 폭이 더 커질 수 있다는 의미다.

이는 최근 스마트폰 시장의 흐름과도 맞닿아 있다.

전 세계 스마트폰 시장은 교체 주기가 길어지고 중저가 수요 회복이 더딘 가운데 프리미엄 제품군을 중심으로 수익성을 확보하는 구조가 굳어지고 있다.

애플 역시 일반 모델보다 프로·프로 맥스 등 고가 제품 판매 비중을 높이며 평균판매가격을 끌어올리는 전략을 이어왔다.

하지만 이번 원가 상승은 단순한 프리미엄 전략만으로 흡수하기 어려운 수준이라는 분석이 나온다.

카운터포인트는 아이폰18 프로 맥스의 평균 소매가격이 200달러(약 30만원) 오르더라도 2025년 출시된 아이폰17 프로 맥스보다 매출총이익률이 다소 낮아질 것으로 예상했다.

애플 로고. 로이터연합뉴스

즉, 소비자가격을 올려도 부품비 상승분을 온전히 만회하기 어렵다는 뜻이다.

국내 소비자 부담도 커질 수 있다. 아이폰의 한국 출고가는 미국 가격뿐 아니라 원·달러 환율, 부가가치세, 유통 구조 등의 영향을 받는다. 환율 움직임에 따라 국내 체감 인상 폭은 더욱 커질 수 있다.

업계에서는 이번 원가 상승이 아이폰뿐 아니라 향후 프리미엄 AI 스마트폰 전반의 가격 인상 압력으로 이어질 가능성도 제기하고 있다. 또 아이폰18 프로 맥스가 애플의 ‘가격 저항선’을 시험하는 제품이 될 것으로 보고 있다.

AI 기능 고도화에 따른 원가 상승을 소비자가 어느 정도까지 받아들일지가 차세대 아이폰 흥행의 최대 변수가 될 것이라는 분석이다.

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