공군 E-737 항공통제기에도 공중급유 가능해져…임무시간 두배로

'하늘의 지휘소'로 불리는 공군 E-737 항공통제기도 K-330 다목적 공중급유 수송기의 공중급유를 받을 수 있게 됐다.



이에 따라 E-737의 작전 지속 시간이 2배로 늘어 조기경보 및 항공통제 임무 등을 보다 효율적으로 수행할 수 있게 됐다.

공군은 지난 4월 20일부터 7월 10일까지 E-737 항공통제기 공중급유 훈련을 실시했다. 이번 훈련을 통해 E-737 조종사 4명이 공중급유 자격을 획득했으며, E-737은 유사시 공중급유를 통해 장시간 임무를 수행할 수 있는 기반을 마련했다. 사진은 6월 15일 서해 훈련공역에서 진행된 공중급유 훈련에서 KC-330 다목적공중급유수송기로부터 급유를 받고 있는 E-737 항공통제기. 공군 제공

공군은 E-737 조종사 4명이 지난 4월 시작한 공중급유 훈련을 10일 성공적으로 마무리하고 공중급유를 받을 수 있는 자격을 획득했다고 밝혔다.



제51항공통제비행전대 소속 권연준 소령, 임지호·심형석·박기배 대위는 4월 20일부터 약 한 달간 호주 윌리엄타운 공군기지에서 E-737과 동일 계열인 E-7A 기종 비행절차훈련장비에 탑승해 공중급유 및 비상상황 조치 절차를 익혔다. 이후 김해기지로 돌아와 약 8주간 지상교육과 주·야간 비행훈련 등을 거쳤다.



K-330 다목적 공중급유 수송기 급유통제사들도 대형기 공중급유 자격획득 교육을 이수하며 준비를 마쳤다.



이어진 공중급유 훈련에서는 KC-330이 시속 약 500km를 유지하며 직진 수평비행을 하고, E-737이 KC-330 후방의 지정된 위치로 접근해 급유구에 급유 붐(Boom)을 정확히 연결해 연료를 공급받았다.

3D 고글을 착용한 KC-330 급유통제사가 콘솔화면을 보며 KC-330 후미에 장착된 급유 붐(Boom)을 조작하고 있는 모습. 공군 제공

E-737은 적 항공기와 미사일 등의 공중 위협을 조기에 탐지·식별하고, 아군 전투기를 지휘·통제하는 공군의 핵심 전력이다.



KC-330 다목적 공중급유 수송기는 2019년 전력화됐지만, 전투기에 대한 공중급유 자격을 획득하는 절차가 우선 진행되면서 E-737에는 공중급유는 하지 못하는 상황이었다.



공군은 "E-737은 공중급유를 받을 경우 임무 시간을 2배 가까이 연장할 수 있어 원거리 작전과 감시·정찰, 조기경보·항공통제 임무를 보다 효율적으로 수행할 수 있게 될 전망"이라고 밝혔다.



권연준 소령은 "공중급유를 통해 확보한 E-737의 장시간 체공 능력을 바탕으로 국민들께서 안심하고 일상을 보내실 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지