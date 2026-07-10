쯔양, 가게 정리 이유? “방송과 병행 어려워”

먹방 유튜버 쯔양이 과거 운영했던 외식 매장들을 대부분 정리하게 된 배경을 직접 밝혔다.

쯔양은 9일 자신의 유튜브 채널에 ‘망한 줄 아셨죠..? 가게를 전부 정리한 이유..정원분식 불시점검 왔습니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

망한 줄 아셨죠..? 가게를 전부 정리한 이유..정원분식 불시점검 왔습니다’ 영상 속 쯔양. 쯔양

영상은 경기도 시흥에 위치한 정원분식을 방문하는 내용이 담겼다. 그는 현재 운영 중인 매장을 방문하는 모습과 함께 이전에 운영하던 가게들을 정리한 이유를 설명했다.

콘텐츠는 “10월 5일 영업을 끝으로 영업 종료하게 되었다”는 공지로 시작한다. 공지는 “그동안 정원분식을 찾아주셔서 진심으로 감사했다”며 “다시 찾아뵐 날을 기대하겠다”고 전했다.

쯔양은 “다 없어졌는데 아직 한 군데 남아 있다”고 말했다. 과거 자신의 이름을 내건 분식집과 돈가스 전문점 등을 운영됐지만 대부분의 매장 운영이 종료돼 현재는 시흥의 정원분식 한 곳만 남아 있는 상태다.

그는 “오늘은 없어진 줄 알았던 ‘정원분식’에 왔다”고 말했다. ‘정원분식’ 시흥 웨이브파크점에 대해 쯔양은 “아시는 분들 계시겠지만 여기가 서핑장이다”며 색다른 위치에 자리 잡고 있는 가게를 소개했다. 이날 그는 “지금 여름 돼서 점검왔다”며 불시점검임에도 연락을 하고 왔다고 덧붙였다.

그는 “정원분식이랑 쯔왕돈가스하면서 진짜 멀티가 안 된다는 걸 깨달았다”고 말했다. 그는 “가게 하느라 신경 못 써서 업로드도 못했다”고 털어놨다.

이어 “너무 신경을 못 쓰는 거 같다”고 말하면서 “장사를 그만두기 전까지 인기가 그때까지도 많았다”고 전했다. 그는 “방송 쪽으로 여유가 생기면 그때 다시 고민해 볼 것 같다”고 덧붙였다.

지금까지 가게에 방문해 준 분들에 대한 감사도 전했다. 그는 “한 번이든 여러 번이든 방문해 주셨던 모든 분들 감사하다”는 인사를 건넸다.

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