쯔양, 분식집 정리한 이유 "방송하면서 신경 못써"

유튜버 쯔양이 과거 운영했던 분식집을 대부분 정리하고 현재 한 곳만 운영 중이라고 밝혔다.

쯔양은 9일 자신의 유튜브 채널에 경기도 시흥에 유일하게 남아있는 정원분식을 찾아 돌아보는 영상을 올렸다.

쯔양. 유튜브 캡처

쯔양은 "정원분식 왜 없어졌냐고 묻는 댓글이 많이 달렸다"며 "방송하면서 운영을 하는 게 내가 너무 신경을 못 쓰는 것 같고 걱정되는 것들도 많았다. 나중에 여유가 생겨서 다시 할 수 있을 때까지 접어두기로 했다"고 말했다.

그는 "가게를 운영하면서 진짜 멀티가 안 된다는 걸 깨달았다"며 "처음에 오픈했을 때는 가게에서 아침부터 밤까지 붙어있으면서 중간에 촬영하러 갔는데 촬영에 집중이 하나도 안 됐다"고 했다.

이어 "음식이 입에 많이 들어가지도 않았고, 가게를 신경 쓰느라 동영상 업로드도 제대로 못 해서 PD님과 진짜 많이 싸웠다"고 했다.

쯔양은 "그리고 사실 내 입으로 말하기 부끄럽지만, 가게를 그만두기 전까지는 인기가 많았다. 저를 보러 왔는데 매번 없다는 얘기도 나오더라. 방송 활동에 여유가 생기면 그때 다시 고민해볼 것 같다. 방문해주셨던 분들께는 감사드린다"고 말했다.

<뉴시스>

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