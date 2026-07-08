'스벅 응원 파문' 배재고, 6개월 출전정지 재심 신청하기로

광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 재심을 신청하기로 했다.



서울시교육청은 배재고 야구부가 논의 끝에 대한야구소프트볼협회에 재심 신청을 하기로 결정했다고 8일 밝혔다.

광주일고(왼쪽)와 배재고 야구부원들이 지난 6일 오후 전남광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 오월 영령에 헌화하고 있다.

이날은 재심 신청 마감일이다. 배재고는 재심 신청서와 함께 교직원들의 탄원서도 함께 제출할 예정이다.



재심 신청 후 재심의까지는 최소 2개월이 걸린다.



배재고 야구부 학생 선수 일부는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기에서 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크 데이"라는 구호를 외쳐 큰 파문을 일으켰다.



대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회의 남은 경기 몰수패를 의결했다.



이에 따라 배재고는 다음 달 개최되는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회를 비롯해 올해 남은 모든 대회에 참가할 수 없게 됐다.



배재고의 방문 사과를 받고 화해한 광주일고 측은 전날 기자회견을 열어 야구협회에 배재고에 대한 선처를 호소하기도 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지