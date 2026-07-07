정점식 "징계는 대상·수위가 당원·의원들이 수긍할 정도여야"

국민의힘 정점식 원내대표는 7일 중앙당 윤리위원회가 6·3 지방선거 전후로 접수된 현역 의원 등에 대한 징계안 심의에 착수한 것과 관련, "징계는 징계 절차 개시 여부와 대상자와 범위, 징계 수위가 많은 당원과 우리 의원들, 국민이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다"고 말했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 7일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 국회 의원회관에서 기자들과 만나 전날 윤리위가 지방선거 후 첫 회의를 열어 징계안 심의에 돌입한 데 대한 질의에 "아직 윤리위가 어떤 결정을 내리지도 않은 걸로 안다"면서 이같이 말하고 "윤리위에서도 그런 징계가 이뤄질 걸로 기대한다"고 덧붙였다.



당 '투톱'인 정 원내대표는 앞서 현역 의원들에 대한 징계에 대해 신중해야 한다는 입장을 밝히는 등 장동혁 대표와 윤리위 징계 심의를 놓고 온도 차를 보이고 있다.



정 원내대표는 장 대표가 전날 비공개 최고위원회의에서 '심한 해당 행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다'고 언급한 데 대해선 "지방의회 의장단 선출과 관련된 (해당 행위) 부분에 대해 말한 걸로 기억한다"고 설명했다.



그는 당내 초·재선 위주로 구성된 개혁 성향 의원 모임 '대안과 미래'가 조찬 회동을 하고 '장 대표가 징계 정치를 계속하면 좌시하지 않겠다'는 입장을 낸 데 대해서는 "당내에서 징계 절차가 아예 없어야 한다는 취지는 아닐 것"이라며 "그분들이 말하는 것도 징계 혐의와 대상, 수위가 우리 의원들이 수긍할 수 있는 정도가 돼야 한다는 취지로 받아들이고 있다"고 말했다.

<연합>

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