"母 장례식에 라면기계?"…신기루, 쏟아진 비난에 입 열었다

코미디언 신기루가 모친의 장례식장에 라면 기계를 구비했던 이유를 밝혔다.

7일 오후 10시40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 ? 너는 내 운명'에서는 반려동물을 떠나보낸 뒤 '펫로스 증후군'을 겪고 있는 허안나, 오경주 부부의 일상이 공개된다.

절친 신기루는 허안나를 위로하기 위해 그의 집을 찾았다.

이 자리에서 신기루는 약 3개월 전 겪은 모친상 이후 불거졌던 '한강 라면 기계' 논란의 진실을 공개했다.

그는 장례식장에 라면 기계를 들였다는 사실이 알려진 뒤 '어머니가 돌아가셨는데도 먹을 생각부터 하냐'는 일각의 질타를 받았다.

신기루는 조문객들을 위해 준비한 것이라며 당시 상황에 대해 입을 열었고, 큰 슬픔을 겪은 뒤 미각까지 잃었던 사연도 함께 밝혔다.

신기루는 지난 5월 유튜브 채널 '비보티비'에 나와 "장례식장에 한강 라면 기계도 넣었다. 짜파게티·너구리·신라면으로 구성했다"고 말했다.

송은이는 "나는 장례식장 진짜 많이 다녀봤는데 현장에서 손님 접대가 진짜 최상급이었다. 덕분에 잘 얻어 먹었다"고 했다.

<뉴시스>

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