고두심, 김수미 사진 앞에서 "아직도 생각나"

배우 고두심이 고(故) 김수미를 향한 그리움을 드러냈다.

6일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 고두심, 조하나, 박순천이 출연했다.

배우 고두심. 방송 캡처

이날 이들은 제주도의 한 식당을 찾았다.

식당에는 고인이 된 김수미의 사진이 걸려 있었고 이를 발견한 고두심이 눈을 떼지 못 했다.

고두심은 "아직도 수미 언니 얼굴이 생각난다"며 "'전원일기' 할 때는 찬합에 배우들 먹을 것만 싸가지고 와서 먹었는데 '전원일기' 끝나고 보니까 커다란 밥통을 들고 다니더라"고 했다.

그는 "수미언니는 촬영이 있는 날에 반찬을 뷔페식으로 바리바리 싸와서 스태프까지 다 챙겼다"고 했다.

또 "음식을 보면 수미 언니가 늘 떠오른다. 만들어서 먹이는 걸 좋아했다"고 덧붙였다.

'전원일기'에 함께 출연했던 조하나는 "'전원일기' 때는 선생님 음식을 못 먹어봤고 이야기만 들었다"면서 "'회장님네 사람들' 예능을 함께 했을 때 김수미 선생님이 늘 10인분이 넘는 음식을 만들어 오셔서 모두에게 나눠주셨다"고 했다.

그러면서 "프로그램 종방연이 끝나고 선생님이 먼저 나가셨는데 엘리베이터 앞에서 인사하시다가 저를 보시더니 '하나야 전화해'라고 하셨다"며 "마지막 모습이었다. 그 눈빛이 잊히지 않는다"고 했다.

고인은 2024년 향년 75세로 세상을 떠났다.

<뉴시스>

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