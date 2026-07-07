오전엔 비, 오후엔 소나기…시간당 20㎜ 안팎 쏟아질 때도

화요일이자 절기 소서(小暑)인 7일 오전 전국에 비가 내리겠다. 오후 들어서는 곳곳에 소나기가 올 전망이다.



서해상에서 북한 쪽으로 이동하는 정체전선 때문에 이날 오전까지 대부분 지역에 장맛비가 내리겠다.

비가 내린 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 한 시민이 쓴 우산에 빗방울이 맺혀 있다.

전선과 가까운 중부지방엔 아침까지 비가 시간당 20∼30㎜씩 쏟아지기도 하겠다.



오전 내 더 내릴 비의 양은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜(경기북부·서해5도·강원북부내륙·강원북부산지 최고 80㎜ 이상), 강원동해안·전북·경남내륙·대구·경북 5∼40㎜, 광주·전남북부 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.



북한 쪽에도 많은 비가 내리며 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 하류 수위가 급작스럽게 올라갈 수 있으니 주의해야 한다.



오후엔 대기 불안정 때문에 대부분 지역에 5∼40㎜(강원내륙·산지 5∼60㎜) 정도의 소나기가 올 때가 있겠다. 이번 소나기는 시간당 20㎜ 안팎씩 거세게 퍼붓기도 하겠으며 돌풍·천둥·번개를 동반하겠다.



소나기는 대기 상층에 찬 공기가 자리한 가운데 북태평양고기압 가장자리를 타고 하층으로 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 내리겠다.



8∼9일 전국에 많고 강한 비가 예고됐다.



비 피해 없도록 사전에 대비해야 한다.



이날 기온은 내륙을 중심으로 30도 이상까지 오르겠다.



습도가 높아 체감온도는 대부분 지역에서 31도 안팎, 경기남동부·강원남부내륙·충북중부·전남남동부·영남·제주 일부 등 폭염주의보가 내려진 지역은 33도 이상까지 치솟겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 24.1도, 인천 22.6도, 대전 24.1도, 광주 25.9도, 대구 26.2도, 울산 25.5도, 부산 24.9도다.



전국 낮 최고기온은 27도에서 34도 사이에 분포하겠다.



이날 서해중부해상을 제외한 전 해상에 해무가 끼겠다.



또 서해먼바다와 제주남쪽먼바다(남동쪽안쪽먼바다 제외)에 밤부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 치기 시작하겠다.

<연합>

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