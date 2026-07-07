저축은행 예금금리 연 4% 육박…퇴직연금 4.82%도 등장

저축은행 정기 예금 평균 금리가 연 4%선에 바짝 다가섰다.



시중은행의 금리 인상과 증시 활황으로 인한 자금 이탈을 막기 위해 저축은행들의 수신 방어가 이어지고 있다.

2023년 6월 6일 서울시내 저축은행 모습. 연합뉴스

7일 저축은행중앙회 소비자포털 상품 공시에 따르면 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 연 3.90%로 집계됐다.



지난달 말(연 3.79%)와 비교해 불과 일주일 만에 0.11%포인트(p) 상승했다.



저축은행 예금 금리는 작년 11월 연 2.69%까지 떨어진 후 12월에 상승 전환한 뒤 오름세를 이어가고 있다.



금리가 연 4%를 넘는 정기예금 상품도 급증했다.



현재 연 4% 이상을 제공하는 상품은 152개로, 일주일 전(105개)보다 47개나 늘었다.



가장 높은 금리를 제공하는 상품은 HB저축은행의 'e-회전정기예금'과 '스마트회전정기예금'으로 각각 연 4.63%의 기본 금리를 적용한다.



최근 웰컴저축은행은 확정기여형(DC) 및 개인·기업형 퇴직연금(IRP) 대상 1년 만기 퇴직연금 정기예금 금리를 연 4.82%까지 올렸다.



퇴직연금 정기예금 상품은 통상 일반 정기예금보다 0.1∼0.2%p 높은 금리를 제공한다.



이 같은 금리 상승세는 제1금융권과의 수신 경쟁에서 비롯된 것으로 보인다.



최근 증시 활황으로 자금이 주식시장으로 쏠리자, 시중은행들이 자금 유동성 확보를 위해 정기예금 금리를 3% 중반대까지 올렸다.



전북은행의 'JB다이렉트예금통장(만기일시지급식)'은 연 3.66%의 기본 금리를 제공 중이다.



이에 따라 저축은행에 있던 자금이 시중은행으로 빠져나가는 '풍선효과'가 나타나자, 저축은행업계가 고금리를 내세워 수신 방어에 나선 것으로 보인다.



한 저축은행 업계 관계자는 "저축은행의 주 고객층은 리스크를 꺼리고 0.1%p의 금리 차이에도 민감하기 때문에 시중은행과의 금리 격차 유지를 위한 인상이 불가피하다"고 설명했다.



또 다른 업계 관계자는 "저축은행도 어느 정도 유동성 확보를 위해 금리를 인상하는 추세"라고 전했다.



인지도가 상대적으로 낮은 중소형 저축은행들이 금리를 더 올리고 있다.



업계 관계자는 "인지도 차이에서 발생하는 자금 이동을 막기 위해 더 높은 금리를 내세우는 분위기"라고 분석했다.

<연합>

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