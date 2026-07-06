외신 “加 잠수함 사업자로 獨 TKMS 선정”

캐나다 정부가 차세대 초계잠수함 프로젝트(CPSP) 사업의 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)을 선정했다고 현지매체가 보도했다.



캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 6일(현지시간) 익명의 소식통 2명의 말을 인용해 이같이 보도했다.

한화오션이 건조한 장보고 III 배치(Batch)-2 잠수함. 한화오션 제공

CPSP는 2030년 중반 퇴역 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤잠수함 최대 12척을 건조하는 초대형 프로젝트다. 이를 통해 캐나다 해군은 대서양,태평양, 북극해까지 광대한 작전 영역을 아우를 수 있는 장거리 수중 전력을 구축하겠다는 계획이다. 계약 금액에 해당하는 잠수함 건조 비용만 20조원 수준이며, 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모가 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다.



캐나다의 이번 잠수함 프로젝트는 자국의 국방비를 냉전 이후 유례없는 수준으로 끌어올리려는 노력의 일환이다. 앞서 캐나다는 북대서양조약기구(NATO·나토)의 국방비 증액 목표를 달성하기 위해 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 늘릴 예정이다.



외신의 보도대로 캐나다 차세대 잠수함 건조 사업자로 TKMS가 선정됐을 경우, 최종 경쟁을 벌였던 한국의 한화오션·HD현대중공업은 고배를 마시게 된다. 한화오션은 캐나다에 700억 달러 이상의 투자와 2044년까지 매년 2만5000개 이상의 일자리 제공을 약속했다. 캐나다 정부는 한화오션의 3600t급 디젤전기추진 잠수함인 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ와 TKMS의 2800t급 잠수함 ‘타입 212CD’ 모두 잠수함 프로젝트 목적에 부합한다고 밝힌 바 있다.



이 매체는 캐나다가 기존 나토 동맹국들과의 협력관계, 독일의 나토 상대 잠수함 공급 이력 등을 중요하게 고려한 것으로 평가했다. ‘지정학적 고려’와 절충교역 등 ‘경제적 혜택’이 핵심 변수로 작용했다는 분석이다. 캐나다 정부는 후속 군수지원 및 정비 능력에 50%, 잠수함 성능에 20%, 비용 15%, 경제적 혜택 및 전략적 가치에 15%의 비중을 평가 기준으로 밝혔다.



캐나다는 1960년대 냉전 시기 이후로 미사용 잠수함을 구매한 적이 없으며, 한 번에 12척에 가까운 잠수함을 주문한 적도 없다. 국방정책을 연구하는 필립 라가세 칼턴대학교 교수는 “독일 측은 초반에 다소 더딘 모습을 보였으나, 나토를 비롯한 캐나다와의 오랜 관계를 강조했다”고 평했다.

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