홈플러스 반발에 삼성카드 대금 지급 재개…현대카드 포인트 결제는 중단

홈플러스의 강한 반발에 삼성카드가 대금 지급 보류 조치를 철회했다. 다만 현대카드와 일부 포인트 결제 서비스는 여전히 중단된 상태다.

홈플러스가 카드사의 대금 지급 보류 조치에 대해 부당함을 주장하며 철회를 요구하고 있다. 사진은 홈플러스 매장의 모습. 뉴스1

홈플러스는 6일 서울회생법원의 회생절차 폐지 결정 직후, 현대카드와 삼성카드가 오프라인 가맹점 대금 지급 보류 공문을 보내온 것에 대해 부당한 처사라며 즉각 철회를 요구했다.

홈플러스는 입장문을 통해 카드사가 ‘온라인몰 포인트 제휴 계약 종료’ 및 ‘오프라인 대금 지급 보류’를 통보해 온 사실을 밝혔다. 홈플러스 측은 “회생절차 폐지 결정은 확정되어야 효력이 발생하며, 공고 후 14일 이내 즉시항고가 가능해 아직 회생절차가 유지 중”이라고 주장했다.

이어 오프라인 외상 구매가 불가능하고 온라인 영업도 3일째 중단된 상황에서 미수금 처리를 이유로 대금을 보류하는 것은 논리에 맞지 않는다고 강조했다. 홈플러스 관계자는 “희망의 끈을 놓지 않고 최선을 다하는 직원들에게 찬물을 끼얹는 행위”라며 조속한 정상화를 촉구했다.

당초 삼성카드는 고객 피해 방지 및 매출 취소 증가를 이유로 대금 지급 보류를 시행했다. 카드사 표준약관상 회생 신청 등 경영상 변동 발생 시 대금 지급을 보류할 수 있다는 규정을 근거로 들었다.

그러나 삼성카드는 입장문을 내고 “보류 이후 매출 취소 추이가 안정세를 보임에 따라 내일부터 가맹점 대금을 정상적으로 지급할 예정”이라고 밝혔다. 포인트 제휴 계약 유지 여부에 대해서는 변동이 없다는 입장을 유지했다.

현대카드 측은 대금 지급 자체는 정상적으로 이루어지고 있다고 설명했다. 다만 포인트 결제 서비스는 고객 보호 차원에서 일시 중단했으며, 포인트 제휴 계약 종료와 관련해서는 아직 홈플러스와 협의가 진행 중이라고 밝혔다.

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