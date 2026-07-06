아이들 사과와 용서… ‘참교육’ 기회로 삼아야 [현장메모]

스타벅스는 광주 사람들에겐 단순히 커피 마시는 장소가 아니다. 올 5·18민주화운동 기념일 이후 스타벅스는 5·18을 왜곡하고 비하하는 대명사가 됐다. 현대사에서 광주의 가장 아픈 대목을 ‘탱크데이’로 희화화하고 조롱했기 때문이다. 스타벅스는 그 대가를 톡톡히 치르고 있다. 스타벅스 모든 직원을 대상으로 민주화운동 관련 교육을 했다고 하지만 광주에서는 스타벅스 매장에 앉아 있는 것만으로도 부끄럽게 여긴다.

그런데 아직 탱크데이 아픔이 채 아물기도 전에 광주의 상처를 자극하는 일이 또 벌어졌다. 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기에서 불거졌다. 일부 배재고 선수들이 광주일고 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다. 처음엔 귀를 의심했다. 고교생 입에서 광주를 조롱하는, 스타벅스 탱크데이를 떠올리게 하는 구호가 어떻게 아무렇지 않게 나올 수 있는지 믿어지지 않았다.

한현묵 사회2부 기자

아직 성숙하지 못한 고교생이라는 점을 감안해도 이 응원 구호는 사회적 공분을 사기에 충분했다. 결국 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 배재고 야구부에 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 내렸다. 운동만 바라보고 몇 년을 준비해 온 학생들에게는 진로에 큰 영향을 줄 수 있는 징계다. 어쩌면 야구 인생의 진로를 바꿔야 할지도 모른다.

아이들 싸움을 어른들이 잘 풀어야 성숙한 사회다. 이번 일은 꼭 배재고 야구부 학생들의 문제만이 아니다. 아직도 우리 사회는 5·18민주화운동을 폭도와 간첩이 선동했다는 가짜뉴스가 독버섯처럼 퍼지고 있다. 오죽했으면 5·18을 왜곡하면 처벌하는 법까지 제정됐지만 극우 보수들은 아랑곳하지 않는다. 전국의 중·고교 도서관에는 5·18민주화운동을 왜곡하고 폄훼해 법적인 처벌을 받은 책들이 버젓이 열람되고 있다.

사회관계망서비스(SNS)에서는 누가, 어디서 시작했는지도 모르는 5·18민주화운동의 가짜뉴스가 활개를 치고 있다. 5·18민주화운동은 46주년을 맞았지만 명백한 진실에 대한 허위와 왜곡, 가짜뉴스가 여전히 판을 치고 있는 실정이다.

이번 배재고 사태는 어른들의 책임이 크다. 그동안 5·18을 제대로 가르치지 않고 방관하다 빚어진 이번 일은 분명 우리 사회, 어른들 책임이다. 어찌 보면 피해자인 광주가 46년 전과 마찬가지로 배재고 학생들을 가슴에 품었다. 광주일고는 6일 학교를 찾아온 배재고 야구부원 36명 전원과 학부모, 교직원 등 80여명의 공식 사과를 받아들였다. 이들과 함께 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다.

광주일고가 사과를 수용하면서 이번 청룡기 ‘스타벅스 사태’는 마무리 수순에 접어들었다. 하지만 이번 일을 가볍게 넘겨서는 안 된다. ‘조롱하고 희화화해도 사과하면 되네’ 이런 잘못된 메시지를 줄 수 있기 때문이다. 재발 방지를 위한 시민교육의 변화가 필요하다. 광주는 이번 일로 배재고 학생들이 나락에 떨어지는 것을 원하지 않는다. 이들이 한국의 민주화운동 과정을 제대로 배워 민주시민으로 성장하길 바란다.

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