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또 표적 된 프랑스 박물관… 11분 만에 70억원 털렸다

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임성균 기자 imsung@segye.com

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프랑스 박물관 또 ‘보안 구멍’

프랑스 박물관이 또 절도 표적이 됐다.

AFP통신, 현지 매체 DNA 등 보도에 따르면 5일(현지시간) 오전 5시34분쯤 프랑스 북동부 빙겐쉬르모데르에 있는 랄리크 박물관에 신원 미상의 일당이 침입했다. 복면을 쓴 이들은 박물관 비상구를 통해 곧장 보석 전시실로 향했다. 박물관 관계자는 이들이 진열장을 부수고 보석 약 20점을 훔쳐 달아났다고 전했다.

5일(현지시간) 오전 5시34분쯤 프랑스 북동부 뱅겐쉬르모데르에 있는 랄리크 박물관에 신원 미상의 일당이 침입해 11분 만에 보석 약 20점을 훔쳐 달아났다. AFP연합뉴스
5일(현지시간) 오전 5시34분쯤 프랑스 북동부 뱅겐쉬르모데르에 있는 랄리크 박물관에 신원 미상의 일당이 침입해 11분 만에 보석 약 20점을 훔쳐 달아났다. AFP연합뉴스

폐쇄회로(CC)TV에는 범인들이 침입 11분 뒤 아무런 제지를 받지 않고 박물관을 빠져나가는 장면이 포착됐다.

도난품 목록은 아직 공개되지 않았다. 도난품의 정확한 가치는 산정 중이지만, 영국 더선은 피해 규모가 최대 400만유로(약 70억원)에 달할 수 있다고 전했다.

박물관 관계자는 “규정을 준수해 철저히 보호 중이었다”고 해명했지만 현장 대응에는 1시간 이상이 소요됐다.

이번 사건은 프랑스 주요 문화시설의 보안 논란을 다시 키울 것으로 보인다. 지난해 10월에는 파리 루브르 박물관에서 19세기 프랑스 왕실 보석류가 도난당했다.


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