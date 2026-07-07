창원대 ‘SMR 연구개발 거점’ 도약 기대

국립창원대학교가 차세대 소형모듈원자로(SMR) 분야의 글로벌 연구개발(R&D) 거점으로 도약할 전망이다. 향후 10년간 1438억원이 투입되는 정부의 초대형 연구개발 사업을 유치하면서다. 창원대는 국내 최대 원전 산업 집적지인 경남의 우수한 제조 기반과 첨단 연구 역량을 유기적으로 결합해 대한민국 미래 원자력 산업과 미래에너지 생태계를 이끌어가겠다는 구상이다.



6일 국립창원대에 따르면 창원대는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 지원하는 ‘국가연구소사업(NRL 2.0)’에 최종 선정됐다.



이번 사업 선정에 따라 국립창원대는 앞으로 10년간 총 1438억원 규모의 대규모 연구개발 사업을 주도하게 된다. 이를 통해 탄소중립 시대의 핵심 청정에너지원으로 주목받으며 전 세계가 치열한 기술 패권 경쟁을 벌이고 있는 SMR 분야의 세계적 연구거점인 ‘SMR²(스마트 제조 및 신뢰성) 국가연구소’를 대학 내에 구축한다.



신설되는 SMR² 국가연구소는 △SMR 핵심 소재 및 구조 건전성 기술 확보 △에너지 변환 혁신기술 개발 △인공지능(AI)과 디지털 트윈 기반 시스템 통합 및 디지털 플랫폼 구축을 3대 핵심 과제로 집중 추진한다.



원전의 설계 단계부터 제작, 운영, 유지관리에 이르기까지 전 주기를 아우르는 차세대 원전 기술 체계를 확보하고, 세계 최고 수준의 안전성과 신뢰성을 실현한다는 비전이다.

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