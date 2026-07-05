이철우 경북지사 “공단·물·전기는 하루 아침에 마련할 수 없어”…메가 프로젝트 서남권 집중 지적

이철우 경북도지사가 ‘정부의 3대 메가 프로젝트’가 서남권에 집중된 것과 관련해 준비된 곳만이 기업의 투자를 성공시킬 수 있다는 뜻을 밝혔다.

이철우 경북도지사. 경북도 제공

이 지사는 5일 자신의 페이스북 글을 통해 “SK에서 경북 포항 지역에 80조를 투자한다고 현장 답사를 다녀갔다”면서 “기업들은 준비된 곳에 갈 수밖에 없다”고 언급했다. 이어 “기업에서 원하는 공단∙물∙전기는 하루 아침에 마련할 수 없다. 문재인 대통령 시절에 전국 7개 국가공단을 지정했으나 아직 제대로 착공된 것이 별로 없다”고 지적했다.

그러면서 “윤석열 정부에서도 전국에 14개 지역에 국가공단을 지정했으나 3년이 지난 지금까지 한 곳도 공단 개발 착공도 못 했다”고 덧붙였다.

이 지사는 “공단 하나 닦는 데 한 10년 걸린다. 물과 전기도 준비하는 데 시간이 많이 필요하다”면서 “최대한 투자하기 좋은 지역으로 만들어내는 것이 더욱 중요하다. 결국에는 준비한 지역이 성공한다”고 글을 맺었다.

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