트럼프, 자기 서명 새긴 '건국 250주년' 100달러 지폐 공개

[트루스소셜 캡처. 재판매 및 DB 금지]

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 건국 250주년을 맞은 4일(현지시간) 본인의 서명이 들어간 100달러짜리 지폐를 소셜미디어(SNS)에 공개했다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 별다른 설명 없이 본인 서명이 삽입된 100달러짜리 지폐 이미지를 올렸다.



이후 스콧 베선트 미국 재무장관은 트럼프 대통령이 올린 지폐 이미지를 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 공유하고 "트럼프 대통령의 리더십 아래 우리는 전례 없는 경제 성장, 지속적인 달러 패권, 재정적 건전성과 안전성을 위해 나아가고 있다"고 말했다.



또 베선트 장관은 "우리의 위대한 나라와 트럼프 대통령의 역사적 업적을 기리는데 그의 서명이 담긴 미 달러 지폐보다 강력한 방법은 없다"며 "이 역사적인 화폐가 건국 250주년에 발행되는 것은 매우 적절하다"고 칭송했다.



미국 재무부는 지난 3월 미국 건국 250주년을 맞아 신규 발행 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하겠다는 계획을 공개한 바 있다.



이 지폐가 언제부터 유통될지는 아직 불분명하다. 미국의 의회 전문매체 더힐은 조폐국에서 지폐를 인쇄한 후 연방준비제도(Fed·연준)가 이를 배포하기 전까지는 통상 몇주가 걸린다고 전했다.



일반적인 달러화에는 재무장관과 통화와 관련한 행정적 역할을 맡는 재무관의 서명이 인쇄된다. 현직 대통령 서명이 인쇄된 것은 이번이 처음이다.

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더힐은 "연방법은 미국 화폐에 생존 인물과 관련된 것을 넣는 것을 금지하고 있지만 재무부는 트럼프 대통령이 첫 임기 당시 서명한 '2020년 유통 수집용 주화 재설계법'에 따라 건국 250주년 기념과 같은 특별한 경우에는 이를 우회할 수 있다고 주장하고 있다"고 말했다.



재무부의 해명에도 불구하고 여론은 그렇게 우호적이지 않다.



지난 4월 이코노미스트와 유고브가 함께 진행한 여론조사 결과 응답자의 59%는 화폐에 트럼프 대통령 서명을 넣는 것에 대해 반대한다고 밝혔으며 찬성하는 비율은 24%에 그쳤다.



트럼프 대통령은 재집권 후 다양한 분야에서 자신의 이름이나 이미지 등을 넣기 위해 노력해왔다.



그는 자신의 초상을 넣어 한정판 여권과 국립공원 연간 이용권을 내놨으며 건국 250주년 기념사업의 일환으로 본인 얼굴이 새겨진 1달러짜리 기념주화도 만들어 최근 정부 자문기구의 승인을 받았다.

<연합>

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