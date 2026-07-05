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직장인 3명 중 2명 “초과이익, 하청·비정규직과 공유해야”

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차승윤 기자 chasy99@segye.com

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2030보다 50대 동의율 높아

직장인 3명 중 2명이 기업 초과이익에 대해 정규직 노동자뿐 아니라 비정규직 노동자, 협력업체와도 수익을 나눠야 한다고 생각한다는 시민단체 조사가 나왔다.

SK하이닉스와 삼성전자. 뉴시스
SK하이닉스와 삼성전자. 뉴시스

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 1일부터 9일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명에게 ‘원∙하청 격차 및 초과이익 배분’을 설문한 결과 ‘초과이익을 하청∙비정규직과도 공유해야 한다’는 응답이 65.3%였다고 5일 밝혔다. 세대별로는 50대가 74.8%로 동의하는 비율이 가장 높았다. 20대는 61.7%, 30대는 56.3%로 비교적 낮았다.

 

직장 규모가 작고 임금 수준이 낮을수록 재분배엔 오히려 소극적이었다. 5인 미만의 민간 사업장 노동자 중 재분배에 찬성하는 비율은 57.4%였고, 월 150만원 미만 노동자들은 59.4%로 각각 가장 낮았다. 기업이 창출한 이익에 하청∙협력업체의 노동 가치가 정당하게 반영되고 있는지에 대해서는 50대의 74.5%가 ‘그렇지 않다’고 답해 모든 세대 중 가장 높았고, 20대는 55.2%로 가장 낮았다.

 

직장갑질119 박상희 노무사는 “원청의 성과는 하청의 노동 없이는 만들어질 수 없다”며 “비정규직 철폐와 함께 원청의 성과를 공정하게 분배하기 위한 사회적 논의가 필요하다”고 말했다.


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