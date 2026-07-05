월급 655만원, 외국인이 절반·한국인만 줄었다

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지난해 국내 취업 선원 수가 6만명을 넘어섰지만 한국인 선원은 줄어든 것으로 나타났다. 월평균 임금이 655만원으로 일반 근로자 평균을 크게 웃도는 수준이지만, 기피 현상이 이어지면서 외국인 선원이 처음으로 전체의 55%에 육박했다.

해양수산부가 5일 발표한 ‘2026 한국선원통계연보’에 따르면 지난해 말 기준 국내 취업 선원은 6만543명으로 집계됐다.

이 가운데 한국인은 2만7372명으로 1년 전보다 1359명 감소한 반면, 외국인은 3만3171명으로 650명 늘었다. 전체 선원 가운데 한국인 비중은 45.2%, 외국인은 54.8%를 차지했다.

지난해 한국인 선원의 월평균 임금은 655만원으로 전년(624만원)보다 31만원(5.0%) 올랐다.

2015년(442만원)과 비교하면 10년 새 48.2% 상승했다. 기본급뿐 아니라 시간외수당과 상여금 등을 포함한 금액으로, 국내 임금근로자 평균을 크게 웃도는 수준이다.

그럼에도 한국인 선원이 감소하는 것은 △장기간 승선과 가족과의 분리 △위험한 작업환경 △ 직업 선호도 변화 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석된다.

인력 고령화도 여전한 과제다. 한국인 선원 가운데 60세 이상은 1만2002명으로 전체의 43.9%를 차지했다. 반면 40세 미만은 6922명(25.2%)에 불과했다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 “2023년 발표한 선원 일자리 혁신방안 이후 청년 선원 유입은 늘고 있지만 고령화 추세는 여전하다”며 “청년 선원들이 만족하며 근무할 수 있는 여건을 조성하고, 선원 직업의 매력도를 높이기 위한 정책들을 다각적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

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