린, 이수와 이혼 후 심경 "너무나 친한 친구를 잃은 느낌"

린이 이혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

가수 린이 케이윌과의 대화 중 이혼에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

5일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 가요계를 뒤흔든 ‘81년생 황금 라인업 대표 가수’ 린과 케이윌이 만나 찐친 케미를 선보인다.

최근 린은 ‘동갑내기 남사친’ 가수 케이윌과 함께 MZ들에게 유행인 ‘쑥뜸방’에 방문했다. 쑥뜸을 받으며 회포를 풀던 두 사람은 가요계를 주름잡은 동갑내기 가수들을 언급했다.

가요계를 주름 잡은 81년생 가수들. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

린, 케이윌, 박효신, 거미, 이영현, 김태우, 환희, 윤미래 등 1981년생 가수들 라인업이 유난히 쟁쟁하다는 것이다. 린과 케이윌은 서로가 생각하는 ‘제일 노래 잘하는 81년생’을 뽑는가 하면, 이들 중 한 명에게 즉석 전화 연결까지 시도해 ‘81년생 가수 중 누가 노래를 가장 잘하는지’에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.

전화 통화로 누가 노래를 잘 하는지 물어보는 린. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

이후 노래방에 방문한 린과 케이윌은 노래방 인기차트 속 본인들의 노래 순위 찾기에 나섰다. 발라드부터 OST까지 수많은 명곡 보유자인 두 사람은 예상치도 못한 충격적인 결과에 입을 다물지 못했다.

이후 이들은 본격적인 노래방 접수에 나서 스튜디오의 기대감을 모았다. 두 사람은 서로의 노래를 바꿔 부르는 것뿐만 아니라, 쉽게 들을 수 없는 명품 듀엣까지 선보였다. 특히 케이윌은 린의 노래를 여자 키로 도전해 ‘고음 최강자’임을 입증했다.

이혼을 했지만 결혼을 정말 추천한다는 린. SBS '미운우리새끼’ 제공

한편, 린과 케이윌은 결혼에 대한 솔직한 속내를 나누기도 했다. 린은 가정을 꾸리고 잘 헤쳐나갈 용기가 부족하다는 케이윌에게 “나는 이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다”며 “행복하고 고운 알맹이가 많이 남은 결혼 생활이었다”고 긍정적인 조언을 아끼지 않았다.

덧붙여 린은 “이혼 후 너무나 친한 친구를 잃은 느낌이었다”라며 힘들었던 마음을 털어놓기도 했다. 린은 가수 이수와 2025년 8월 이혼 소식을 전했다. 오랜 시간 가요계에서 함께 활동했던 두 사람은 결혼 전에도 후에도 각자의 음악 세계를 이어가고 있으며 서로를 응원하는 음악적 동료로 남을 것이라 말했다.

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