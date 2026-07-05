'SK하이닉스 출신' 김준상 아나 "같은 연차 친구, 억대 성과급 받아"

MBC 김준상 아나운서가 SK하이닉스 퇴사 이후 느낀 솔직한 심경과 아쉬운 투자 경험을 털어놨다.
이날 전종환 아나운서는 김준상에게 “요즘 SK하이닉스 주가를 보면 회사를 그만둔 게 잘못된 선택이 아니었나 싶다”고 농담을 건넸다. 이에 김수지 아나운서도 “사내에서는 ‘SK하이닉스를 그만두고 MBC에 온 사람’으로 가장 유명하다”고 거들며 웃음을 자아냈다.
김준상은 MBC 입사 전 SK하이닉스 홍보팀에서 근무한 경력을 소개하며 “홍보실에서는 너무 완벽해서 AI 같다는 별명이 있었다”며 “MBC에 오면 더 잘할 수 있을 것이라고 생각했다”고 회상했다.
이에 전종환이 “대체 누가 될 줄 알고 퇴사한 거냐”고 묻자 김준상은 “전현무 선배 정도를 꿈꿨다”고 답했다. 이를 들은 김수지 아나운서는 “그냥 하이닉스 다시 가라”며 농담을 건넸다.
퇴사를 후회하느냐는 질문에는 현실적인 속내를 드러냈다. 그는 “작년까지만 해도 연봉을 세 배 이상 주지 않는 이상 돌아갈 생각이 없다고 했는데, 이제는 그 세 배를 훨씬 넘는 수준이 됐다”고 토로했다.
이어 “같은 연차인 친구는 성과급으로만 약 1억2000만원을 받았고, 내년 초에도 그 정도 금액의 약 세 배를 추가로 받을 예정이라고 하더라”고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 예상 성과급만 약 3억6000만원에 달하는 셈이다.
김준상은 주식 투자 경험도 공개했다. 그는 ”천만 원어치를 주당 약 8만 원에 매수했다가 10만 원에 매도했다”며 “계속 보유하고 있었다면 현재 가치는 약 3억3600만원 정도가 됐을 것”이라고 설명했다.
스튜디오가 탄식으로 가득 차차 김준상은 “주식은 한 번 팔았으면 뒤돌아보지 않는 것이 원칙”이라면서도 “이번만큼은 시간을 되돌릴 수 있다면 좋겠다는 생각이 든다”고 말해 웃음을 안겼다.
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