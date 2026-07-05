‘광주일고 폭발 협박’…경찰, 글 작성자 추적 “명백한 범죄”

뉴시스

경찰이 최근 논란이되고 있는 ‘배재고 사태’와 관련해 광주제일고등학교(광주일고)에 폭발물을 설치했다는 글을 올린 작성자에 대한 추적에 나섰다.

경찰은 전날인 4일 낮 “광주일고에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 온라인 공간에 게시됐다”는 신고를 접수했다.

경찰은 소방당국과 함께 학생과 교직원을 대피시킨 뒤 교내를 수색했지만, 폭발물이 발견되지는 않았다.

협박 글에는 ‘광주일고 야구부에 대한 조롱 응원으로 중징계를 받은 배재고 학생들의 미래가 짓밟혔다’는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

이와 관련 경찰청은 5일 언론 공지를 통해 “폭발물을 설치했다는 공중 협박 사건이 발생해 수사에 착수했다”며 “이러한 행위는 학생들의 학습권을 침해하고, 국민들의 평온한 일상을 훼손하는 명백한 범죄”라고 밝혔다.

그러면서 “향후 관련 학교나 학생들을 상대로 음해 또는 명예훼손 하는 게시글을 작성하거나 폭파 협박 등 글을 게재할 경우 정보통신망법 위반, 공중협박 등 혐의로 즉시 수사에 착수하는 등 엄정 대응할 예정”이라고 했다.

한편 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 5·18민주화운동 조롱 구호로 논란을 빚은 배재고등학교 야구부가 광주광역시를 찾아 공식 사과한다.

배재고 방문단은 오는 6일 피해 학교인 광주제일고등학교를 방문해 화해의 시간을 갖는다. 이후 두 학교는 국립5·18민주묘지를 동반 참배한다.

광주 교육계는 해당 학생들을 단순 처벌하는 데 그치지 않고 역사 교육과 관용으로 품어 안기로 결정했다.

광주제일고는 당초 배재고의 사과 방문을 거절했다. 학생들의 기말고사 일정과 심리적 안정을 우선적으로 고려했기 때문이다.

하지만 배재고 선수들이 진심으로 반성하고 새 출발 할 기회가 필요하다는 점을 수용해 방문을 최종 허락했다.

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