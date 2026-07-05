69억 빚 청산한 이상민…지난해 수입 '15억 원' 공개

방송인 이상민이 지난해 올린 수입이 15억 원에 달하는 것으로 공개돼 관심을 모았다.

방송인 이상민이 지난해 올린 수입이 15억 원에 달하는 것으로 공개돼 관심을 모았다. wavve 웨이브

최근 공개된 국내 OTT 플랫폼 웨이브 오리지널 예능 프로그램 ‘피의 게임X’에서는 출연자들이 전년도 종합소득세 과세표준을 기준으로 자신의 소득 규모를 공개하는 장면이 방송됐다. 해당 정보는 게임 진행 과정에서 팀별 자금을 배정받기 위한 요소로 활용됐다.

팀 자금의 최고 금액은 2억 8천 만원이라는 설명이 전해지자, P1 팀에 속한 이상민은 팀원들에게 서로의 수입을 공개하자고 제안했다.

높은 금액을 가져가야 했던 출연진들은 2억 8천에 해당하는 팀이 어디일지 추측하기 시작했다. 이상민은 자신의 수입이 15억 원을 기록했다고 밝혔고 그의 공개에 이어 같은 팀 출연자들도 각자의 수입을 차례로 공개했다.

전 야구선수 정근우는 지난해 2억 원의 소득을 올렸고, 박지민은 8000만 원, 이태균은 5000만 원으로 집계됐다. 이상민의 높은 소득이 더해지면서 P1 팀은 팀 자금 선택 과정에서 자신의 팀이 높은 금액을 기록했을 거라고 생각했고, 최종적으로 2번째로 많은 2억 7000만 원의 팀 자금을 확보하는 데 성공했다.

이상민의 수입 공개는 그동안 이어져 온 그의 채무 상환 과정과 맞물리면서 더욱 주목을 받았다. 그는 지난 2005년 사업 실패 이후 약 69억 원의 빚을 떠안으며 경제적으로 큰 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 그렇지만 이후 장기간 방송 활동을 이어가며 꾸준히 채무를 갚아왔고, 모든 채무를 정리했다고 밝힌 바 있다.

오랜 기간 빚을 갚아온 사실이 대중에게 잘 알려져 있는 만큼, 이번에 공개된 15억 원의 연간 수입은 그의 경제적 회복을 보여주는 사례로도 관심을 모으고 있다.

한편 ‘피의 게임X’는 출연진들이 다양한 미션과 심리전을 펼치며 최종 우승을 향해 경쟁하는 서바이벌 예능이다. 이번 회차에서 공개된 이상민의 15억 원 소득 소식은 방송 이후 화제를 이어가고 있다.

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