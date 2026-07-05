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배우 이주승, 상금 1억원 모두 기부 "한부모 가정 시설에"

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배우 이주승이 상금 1억원을 모두 기부했다.

 

이주승은 5일 소셜미디어에 "'디렉터스 아레나'에서 우승 상금 1억원을 받았다. 좋은 일이 있을 때 항상 좋은 일을 하라고 올해 돌아가신 존경하는 할아버지가 말씀하셨다"고 말했다.

 

이어 "그 말씀을 따라서 상금 전액 한부모 가정 시설에 기부했다"고 했다.

 

이주승은 "많이 보고 싶다. 할아버지 편히 쉬세요. 우리 코코도 좋은 기운 받고 하늘에서 행복하게 지내자"라고 말했다.

 

이주승은 지난 3일 종영한 ENA 오디션프로그램 '디렉터스 아레나'에서 우승하며 상금 1억원을 받았다.

 

이 프로그램은 영상 연출가들이 모여 숏드라마를 만들어 경쟁하는 내용을 담았다.

 

앞서 이주승은 '디렉터스 아레나' 우승 소식을 전하며 "살면서 1등 처음 해본 것 같다. 너무 행복하다"고 했다.

 

또 "부족한 감독을 훌륭하게 채워준 PD님, 조감독님, 촬영감독님, 조명감독님, 윤소이 배우님을 비롯해 모든 스태프와 배우 분들에게 감사하다"고 말했다.

<뉴시스>


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