韓총리, 취임 첫 주말 신촌 원룸촌 방문…"청년주택 공급 확대"

한성숙 국무총리는 취임 후 첫 주말을 맞이한 4일 대학가를 방문해 청년 주거 실태를 살폈다.



한 총리는 이날 오후 2시께 공인중개사와 더불어민주당 김동아 의원의 안내를 받으며 서울 서대문구 신촌의 원룸 밀집 지역과 홍제동 행복기숙사를 둘러보고 원룸 및 기숙사에 거주하는 청년들과 간담회도 열었다.

한성숙 국무총리가 4일 서울 서대문구 신촌에 위치한 원룸 밀집지역을 박운기 서대문구청장 등과 함께 둘러보고 있다. 연합뉴스

한 총리는 주거난을 호소하는 청년들의 이야기를 들은 뒤 "실태를 직접 보고 청년들이 높은 주거비로 인해 겪는 어려움을 느낄 수 있었다"며 "기숙사와 청년주택의 공급을 더욱 늘려야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.



이어 "부지나 위치 문제가 어려울 것이라, 주변 원룸 주인들과 상생 방안 등 토론을 통해 빠르게 실현할 수 있는 방안을 논의해야 하지 않나 싶다"며 "국토부·교육부·총리실 등 관계부처와 청년들의 토론을 통해 구체적인 확대 방안을 마련하겠다"고 약속했다.



청년들은 공공기관 청년 실무 지원 제도 확대 등 취업난 해결책도 건의했다.



한 총리는 "청년들의 첫 경력 형성의 중요성을 인식하고 있다"며 "청년인턴 등 일 경험 사업을 확대하는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.



한 총리는 오후 3시 30분께 간담회를 종료한 뒤 김애란 작가의 소설집 '안녕이라 그랬어'에 서명을 해 청년들에게 선물했다.

<연합>

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