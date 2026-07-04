밤에 1시간 더 자라…청소년 비만·당뇨 예방 첫걸음

청소년이 잠드는 시간을 한 시간만 앞당겨도 비만과 제2형 당뇨병 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

늦은 취침과 수면 부족이 혈당 조절과 체중 증가에 영향을 미치는 만큼 성장기에는 충분한 수면을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다는 분석이다.

청소년의 수면 시간이 늘어나면 제2형 당뇨병이나 비만 등 질환 발생 가능성이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

최근 영국 일간 데일리메일의 보도에 따르면 덴마크 코펜하겐대 연구팀은 청소년의 수면 시간이 단 한 시간이라도 늘어나면 제2형 당뇨병이나 비만 등 질환 발생 가능성이 낮아진다고 밝혔다.

연구팀은 덴마크의 18세 청소년 206명을 약 2주 동안 추적 관찰했다. 참가자들은 활동량과 수면, 혈당을 모니터링하는 장치를 착용했다.

분석 결과 수면시간이 한 시간 늘어날 때마다 혈당은 더 안정적으로 유지됐고, 일일 혈당 변동 폭도 줄었다.

다만 수면 시간이 긴 청소년은 평균 혈당이 소폭 높게 나타났지만 연구팀은 정상 범위 내 변화였으며, 혈당 변동성이 감소한 점이 대사 건강 측면에서는 더 중요한 의미를 가진다고 설명했다.

연구를 이끈 모르텐 아렌트 라스무센 코펜하겐대 식품과학과 교수는 “(수면은) 당분에 대한 갈망을 줄이면서 전반적인 혈당을 더 안정적으로 유지하도록 돕는다”면서 오히려 긍정적이라고 밝혔다.

혈당과 수면의 관계는 양방향으로 나타났다. 수면 시간이 혈당 변화에 영향을 미치기도 했지만, 반대로 혈당 변동 폭이 큰 청소년은 다음 날 밤 평균 약 7분 정도 잠을 덜 자는 경향이 드러났다.

연구팀은 수면 시간 확보만으로 완전히 혈당을 조절하기는 어렵지만, 비교적 간단한 생활습관 변화로 건강 상 이점을 얻을 수 있다고 설명했다.

라스무센 교수는 “꼭 새로운 식단이나 비싼 헬스장 회원권에 집착하지 않아도 된다”면서 “가장 필요한 것은 조금 더 일찍 잠자리에 드는 것”이라고 주장했다.

수면은 체내 호르몬 균형, 대사 기능, 혈당 조절에 중요한 역할을 담당한다. 잠이 부족하면 식욕을 조절하는 호르몬 균형이 깨지고 인슐린 저항성이 높아져 혈당 조절 능력이 떨어질 수 있다.

따라서 청소년들이 충분히 수면을 취할 수 있도록 ▲취침 전 스마트폰 사용 줄이기 ▲평일과 주말의 취침 시간을 크게 바꾸지 않기 ▲취침 전 밝은 조명 피하기 등을 지킬 수 있도록 부모가 도와야 한다.

미국 국립수면재단(NSF)과 대한수면학회 등 국내외 전문가들은 14~17세 청소년의 권장 수면 시간을 하루 8~10시간으로 권장한다.

전문가들은 “성장기 청소년의 충분한 수면은 단순히 피로 회복이 아니라 비만과 당뇨병 등 대사질환 예방을 위한 중요한 생활습관”이라며 “규칙적인 취침시간을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”고 조언했다.

특히 성장기에는 충분한 수면이 신체 성장뿐 아니라 학습 능력과 정신건강에도 중요한 영향을 미친다고 전문가들은 강조한다.

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