고유가 지원금 최종 신청률 98%…총 6조원 지급

국민 총 3500여만명이 6조원의 고유가 피해지원금을 지급받은 것으로 집계됐다. 대상자 중 신청률은 98%에 달했다.

4일 행정안전부에 따르면 전날 오후 6시 마감된 1·2차 고유가 지원금 신청자는 3540만3928명이다. 지급 대상자(소득 하위 70%) 3613만8987명 가운데 98.0%가 신청을 마쳤다. 대상자 중 2%(73만5059명)은 마감일까지 지원금을 신청하지 않았다.

지난 5월 17일 서울 동대문구 청량리종합시장에 피해지원금 사용 가능 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

전체 지급액은 6조1123억원이다. 1인 평균 지급액은 17만3000원 정도다.

이 중 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 취약계층이 대상인 1차 지원금은 320만1000명이 신청해 99.0% 신청률을 기록했다. 이들에게는 총 1조8168억원, 1인 평균 56만8000원 정도가 지급됐다.

지원금 수령 수단은 신용·체크카드가 2352만7383명(66.5%)으로 가장 많았다.

이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 594만5683명(16.8%), 선불카드 528만1920명(14.9%), 지역사랑상품권 지류형 64만8942명(1.8%) 순이었다.

지역별 신청률은 전남(98.99%), 전북(98.94%), 경남(98.91%)이 가장 높았고, 서울(96.46%), 경기(97.46%), 인천(97.70%)이 가장 낮았다.

행안부 관계자는 “수도권의 경우 지급 대상자 자체가 많아 (상대적으로) 신청률이 낮았던 것으로 보인다”며 “지난해 (민생회복 소비쿠폰) 대비 특이성이 있지는 않은 것 같다”고 설명했다.

지원금은 다음 달 31일 밤 12시까지 사용해야 한다. 기한 내 사용되지 않은 금액은 정부로 환수된다.

정부는 고유가 피해지원금이 골목상권 매출이 늘어나는 등 민생경제 회복과 지역상권 활성화에 기여했다고 평가한다.

중소기업벤처부는 지난달 29일 고유가 피해지원금이 지급된 이후 3주간 골목 상권의 매출이 지난해 동기보다 10% 넘게 증가했다고 밝혔다.

중기부는 전 국민의 70%를 대상으로 한 2차 지원금 지급이 시작된 5월18일부터 지난달 7일까지 3주간의 매출을 전년 동기와 비교·분석했다. 분석 대상은 국세청 홈택스 데이터 제공에 동의한 소상공인 16만개사다.

분석 결과 지원금 지급 이후 사업자 매출이 작년 동기 대비로 10.6% 증가했으며, 직전 주와 비교해서도 2.7% 늘었다.

지역별로는 부산이 16%로 가장 높은 증가율을 기록했으며 경남(14.7%), 대구(14.0%), 인천(13.8%) 등이 뒤를 이었다. 반면 증가폭이 가장 낮은 제주 역시 5.2%의 매출 증가를 보였다.

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