장항준·김은희 부부, 신혼 추억 공개…“진짜 이런 헤어스타일로 간다고”

감독 장항준과 드라마 작가 김은희가 결혼 당시의 사진을 처음 공개하며 신혼 시절의 추억과 함께 당시 에피소드를 전했다. 두 사람은 결혼식부터 청첩장 제작에 대한 생각까지 다양한 이야기를 나누며 유쾌한 입담을 선보였다.

감독 장항준과 드라마 작가 김은희가 결혼 당시의 사진을 처음 공개하며 신혼 시절의 추억과 함께 당시 에피소드를 전했다. 두 사람은 결혼식부터 청첩장 제작에 대한 생각까지 다양한 이야기를 나누며 유쾌한 입담을 선보였다. KB국민은행 유튜브 채널 캡처

최근 KB국민은행 유튜브 채널에는 장항준, 김은희 부부가 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 오래된 사진이 담긴 앨범을 함께 넘겨보며 결혼과 신혼 시절을 비롯한 지난날을 돌아보는 시간을 가졌다.

이날 영상에서는 두 사람의 결혼식 사진도 처음 공개됐다. 사진을 본 김은희는 당시 장항준의 헤어스타일이 특히 기억에 남는다고 말했다. 그는 결혼식 당일 장항준이 선택한 머리 모양을 보고 자신도 놀랐고 “진짜 이런 헤어스타일로 간다고”라며 당시의 심경을 떠올렸다.

결혼식 자체에 대한 소감도 전했다. 김은희는 직접 결혼식을 치러본 사람이라면 공감할 것이라며, “결혼식은 너무 힘들고 진짜 너무 배고팠다”고 말했다.

이에 장항준도 비슷한 경험을 언급했다. 그는 결혼식을 한 번 치러보고 나니 여러 차례 결혼식을 하는 사람들이 대단하게 느껴졌다고.

두 사람은 당시 직접 준비했던 청첩장에 대한 이야기도 꺼냈다. 엽서 형태의 독특한 디자인을 선택했던 점은 새로웠지만 청첩장에 담긴 문구는 기대에 미치지 못했다고 설명했다.

장항준은 전체적인 콘셉트는 새로웠지만 문구는 아쉬움이 남았다고 밝혔고, 김은희는 “문구는 조금 약간 마음에 안 들었는데 저희가 싼 값에 부탁드린 거라 별로라는 이야기를 못했다”고 당시 상황을 전했다.

이날 부부의 과거 이야기와 케미를 접한 일부 누리꾼들은 “너무 따뜻하다”, “친구 같은 두 분의 케미가 보기 좋다”, “보기 좋다”는 등의 댓글을 남겼다.

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