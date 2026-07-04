정청래, 워크숍서 기자들과 바닥 소통…SNS엔 “여유로움 갖고 살자”

더불어민주당 정청래 전 대표가 민주당 워크숍 중 기자들과의 소통 장면이 담긴 사진을 공유하며 “여유로움을 갖고 살자”고 4일 말했다.

더불어민주당 정청래 전 대표가 민주당 워크숍 중 기자들과의 소통 장면이 담긴 사진을 공유하며 “여유로움을 갖고 살자”고 4일 말했다. 정청래 전 대표 페이스북 캡처

정 전 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “어제 민주당 워크숍에서 기자들과 얘기하는 장면을 어느 기자가 찍어서 보내줬다”고 적었다.

이어 “세상살이가 좀 예민하고 각박해도 때로는 심호흡 크게 하고 하늘을 쳐다보는 여유로움을 갖고 살자”고 덧붙였다.

그가 공개한 사진에는 지난 3일 서울 드래곤시티호텔에서 열린 민주당 의원 워크숍 중 바닥에 앉아 기자들과 대화하는 모습이 담겼다.

워크숍이 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 증폭되는 시점과 맞물린 만큼 정치권의 시선이 집중된 가운데, 쉬는 시간을 이용한 듯한 자유로운 분위기의 사진 공개로 다른 의원들에게 여유를 갖자는 메시지를 전하려는 의도로 보였다.

특히 차기 당권을 둘러싸고 날 선 공방을 벌여온 김민석 전 국무총리와 송영길 의원에게 정 전 대표가 메시지를 날린 것 아니냐는 반응도 나온다.

워크숍에는 민주당 의원들을 비롯해 한성숙 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석, 정을호 청와대 정무비서관 등도 참석했다.

이날 민주당은 당·정·청이 ‘원팀’으로 단합해 이재명 정부의 주요 국정과제를 뒷받침해야 한다고 강조했다.

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