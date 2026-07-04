‘우결’ 끝나도 인연은 계속…조권, 가인과 뽀뽀 “취하면 한다”

가수 조권이 MBC 예능 프로그램 ‘우리 결혼했어요’에서 가상부부로 호흡을 맞췄던 가인과 지금까지 이어지고 있는 인연에 대해 이야기했다. 방송이 종료된 이후에도 꾸준히 연락을 주고받으며 친분을 유지하고 있다고 밝히는 한편, 촬영 당시의 추억도 함께 전했다.

가수 조권이 MBC 예능 프로그램 ‘우리 결혼했어요’에서 가상부부로 호흡을 맞췄던 가인과 지금까지 이어지고 있는 인연에 대해 이야기했다. 방송이 종료된 이후에도 꾸준히 연락을 주고받으며 친분을 유지하고 있다고 밝히는 한편, 촬영 당시의 추억도 함께 전했다. 차오루

조권은 3일 공개된 차오루의 유튜브 채널 콘텐츠 ‘차오룸’에 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이날 차오루는 과거 큰 인기를 끌었던 ‘우리 결혼했어요’ 속 조권과 가인의 ‘아담부부’를 언급하며 연습생 시절 재미있게 시청했던 프로그램이라고 말했다.

이어 그는 ‘우리 결혼했어요’ 출연 커플 가운데 방송 이후에도 화제를 이어가는 사례는 있지만, 조권과 가인처럼 현재까지 꾸준히 관계를 유지하는 경우는 드문 것 같다고 언급했다.

이에 대해 조권은 프로그램이 끝난 뒤에도 가인과 연락을 이어오고 있다고 설명했다. 이어 “자주 만나는 편은 아니지만 ‘잘 살아 있는지’ 서로의 안부를 확인하는 연락을 주고받으며 지내고 있다”고 전했다. 또 시간이 맞을 때는 함께 식사를 하거나 술자리를 가지기도 한다고.

차오루가 두 사람이 실제 부부가 되면 좋겠다는 반응을 보이자 조권은 10년이 된 케미를 조아직도 ‘아담부부’를 응원하는 팬들이 많다고 답했다. 부부에 대한 애정은 특히 해외 팬들의 관심도 꾸준하다며 중국 팬들의 응원이 여전히 이어지고 있다고.

이날 조권은 프로그램 촬영 당시의 기억도 떠올렸다. 첫 입맞춤 장면에 대한 질문이 나오자 그는 장난스럽게 “너무 많이 해서 기억이 잘 나지 않는다”고 헷갈려 하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이후 그는 첫 입술 키스 장면에 대해서는 비교적 또렷하게 기억하고 있다고 설명했다. 당시 서울 그랜드 하얏트 호텔 아이스링크에서 스케이트를 타던 중 노래를 불렀고, 스케이트 실력이 부족했던 자신에게 가인이 먼저 입을 맞췄던 것으로 기억한다고 당시 상황을 회상했다.

조권은 촬영을 하면서 입맞춤 장면이 여러 차례 있었던 것 같다며 당시를 떠올렸고, 차오루는 현재도 사적으로 만날 때 볼에 뽀뽀를 하는지 궁금해했다. 이에 조권은 “솔직하게 말씀드리면 취하면 한다”고 답해 놀라게 했다.

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