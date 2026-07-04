강소라 "연예인은 편하면 안 돼"… '팬 소통 플랫폼'에 눈물 흘려

강소라가 팬들에 대한 애정을 드러냈다. 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA' 영상 캡처

배우 강소라가 팬들을 향한 애정을 가감없이 드러냈다.

지난 3일 강소라의 유튜브 채널 ‘소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA’에는 ‘엄마에서 여배우로 본업 모드 ON 시상식 사회 보러 갔다 부산 분들 기 제대로 받고 왔소라’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 강소라는 글로벌 OTT 어워즈 시상식 참석을 위해 부산을 찾았다. 영상에서 강소라는 드레스를 차려입고 사회자로 무대에 올라 행사 전후로 메이크업과 의상을 점검하는 등 배우로서 프로의 모습을 보였다.

시상식과 육아 중 무엇이 더 힘든지에 대한 강소라의 답변. 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA' 영상 캡처

시상식을 마친 뒤 제작진이 “시상과 육아 중 뭐가 더 힘드냐”고 묻자 강소라는 “시상은 다이어트와 드레스, 코르셋, 하이힐을 동반한 신체적인 고통이다. 반면 육아는 신체 반, 정신 반이다. 차라리 신체만 아픈 게 낫지 않을까”라고 말하며 웃었다.

강소라의 소신 발언. 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA' 영상 캡처

이후 부산 거리를 걷던 강소라는 시민들의 사진 촬영과 사인 요청에 일일이 밝은 미소로 응했다. 제작진이 “갑자기 선배님 팬미팅이 돼 버렸다”고 말하자 강소라는 “너무 좋다”며 “늘 하는 말인데 연예인은 편하면 안 된다. 길거리를 편하게 다니면 안 된다고 생각한다”고 자신의 소신을 밝혔다.

이는 연예인은 공공장소에서 태도와 말투 등에 일정한 긴장감이 필요하다는 맥락으로 읽힌다.

유료 서비스임에도 자신과 소통하기 위해 모인 팬들에 대한 감사함을 전한 강소라. 유튜브 채널 '소라의 솔플레이 SORPLAY of SORA' 영상 캡처

또 강소라는 최근 시작한 유료 팬 소통 플랫폼에 대한 생각도 솔직하게 이야기했다. “처음 들어갔는데 예전부터 저를 좋아해 주셨던 팬분들이 채팅을 걸어주는 순간 눈물이 났다”며 “진짜 울었다. 너무 고맙더라”라고 말했다. “유료 서비스이지 않나. 그만큼 최선을 다해 소통하려고 한다”고 덧붙였다.

이어 “지방분들은 서울보다는 연예인을 볼 일이 별로 없다. 그래서 더 격하게 반겨주신다”라며 “격한 사랑 감사하다”고 부산 팬들에게 감사의 인사를 전했다.

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