'세기적 결혼' 테일러 스위프트·트래비스 켈시, 뉴욕서 비공개 웨딩…400억 기부도

미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(37)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(37)가 미국 뉴욕 한복판에서 대규모 결혼식을 올린다.

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 AP통신 등 외신에 따르면, 두 사람은 이날 오후 5시 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든(MSG)에서 비공개 웨딩마치를 울린다.

2일(현지 시간) 미국 뉴욕의 매디슨 스퀘어 가든에서 열리는 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 캔자스시티 치프스 트래비스 켈시의 결혼식을 앞두고 경찰이 주변 교통을 정리하고 있다. 3일 저녁 5시 각계 스타들이 대거 참석한 가운데 두 사람의 결혼식이 시작됐다.

양측은 일정과 장소를 공식 발표하지 않았으나, 뉴욕시가 발급한 특별 행사 허가문서를 통해 구체적인 정황이 확인됐다.

전날 저녁 MSG 내에서 약 100명이 참석한 리허설 만찬이 진행됐으며, 본 행사에는 유명 연예인과 스포츠 스타 등 하객 1000여 명이 참석할 예정이다.

미국 연예매체 페이지식스는 두 사람이 이미 양가 가족만 참석한 가운데 비밀리에 혼인 서약을 맺고 법적 부부가 됐다는 주장을 제기하기도 했다.

일반적인 웨딩홀이 아닌 대형 경기장 MSG가 낙점된 이유로는 삼엄한 보안 유지가 꼽힌다. MSG는 창문이 없는 구조적 특성상 드론 등을 이용한 외부 노출을 최소화할 수 있다.

뉴욕 경찰은 행사 전후로 경기장 주변 도로와 보행자 통로를 전면 통제 중이다.

한편 이들 커플은 결혼 주간을 맞아 '피딩 아메리카'를 비롯한 미국 전역의 구호 단체, 푸드 뱅크, 소아암 병원 등에 총 2600만 달러(약 400억 원)를 기부했다.

두 사람은 지난해 8월 약혼 사실을 알린 바 있다.

<뉴시스>

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