'가석방' 김호중의 다음 스텝

음주 운전 뺑소니 혐의로 복역 중이던 가수 김호중(35)이 30일 경기 여주시 소망교도소에서 가석방으로 출소하고 있다. 김호중은 본래 1·2심에서 2년 6개월 형을 받아 오는 11월 출소 예정이었지만 최근 가석방 심사에 통과해 약 5개월 출소 시기를 당기게 됐다. 뉴스1

음주 뺑소니 혐의로 복역 중이던 가수 김호중이 지난달 30일 가석방으로 출소했다. 만기 출소를 5개월 앞둔 시점이었다. 소망교도소 앞은 이른 아침부터 그를 연호하는 팬들로 붐볐으나, 김호중은 별도의 취재진 인터뷰나 인사 없이 준비된 차량을 통해 현장을 떠났다. 거대한 논란의 중심에 섰던 그가 사회로 돌아오면서, 향후 행보와 연예계 복귀 가능성에 대한 업계의 관심이 집중되고 있다.

과거 김호중은 독보적인 서사를 가진 아티스트였다. 그의 굴곡진 인생 스토리는 영화 모티브로 제작될 만큼 극적이었으며, 성악과 트로트를 넘나드는 탄탄한 음악성은 중장년층 팬덤의 절대적인 지지를 이끌어냈다. 이후 진정성 있는 태도로 대중을 사로잡으며 승승장구하던 그였기에, 지난 음주 뺑소니 사건과 조직적 증거 인멸 시도가 남긴 충격과 실망감은 더욱 뼈아팠다.

복역 기간 성실한 태도를 인정받아 가석방 심사를 통과했으나, 차가운 대중의 시선은 여전히 그가 넘어야 할 가장 큰 벽이다. 단순한 법적 처벌의 종료가 곧 대중적 면죄부를 의미하지는 않기 때문이다. 연예계 안팎에서는 그가 실추된 이미지를 회복하고 진정성을 다시 증명하기 위해 조심스럽고 신중하게 '다음 스텝'을 밟아야 한다고 입을 모은다.

업계 관계자들은 김호중이 올해 말까지는 공식적인 대외 활동을 전면 지양하고 자숙에만 전념할 것으로 내다보고 있다. 사회적 물의를 일으킨 것에 대해 자필 편지로 고개를 숙인 만큼 당분간 저자세로 반성의 시간을 가질 것으로 보인다.

자숙 이후의 복귀 방식 역시 과거와는 결을 달리할 가능성이 높다. 불특정 다수의 대중이 시청하는 지상파를 비롯한 방송 출연은 심리적·사회적 진입 장벽이 높은 만큼, 당분간은 접근 자체를 극도로 조심할 것이라는 관측이 지배적이다. 대중적 방송 활동보다는 오랜 기간 흔들림 없이 자리를 지켜준 콘크리트 팬덤을 타깃으로 한 '공연 중심'의 활동이 첫 단추가 될 확률이 높다.

전국 투어 콘서트나 팬미팅 같은 오프라인 무대는 그를 지지하는 이들과의 직접적인 교감을 가능하게 하면서도, 방송 복귀에 따른 대중적 반발을 최소화할 수 있는 현실적인 선택지다. 굳건한 티켓 파워를 보유한 그인 만큼, 무대 위에서 진심 어린 음악으로 먼저 용서를 구하는 방식이 유력하다는 게 업계의 공통된 예측이다.

결국 김호중의 향후 행보는 단순한 활동 재개가 아닌, 잃어버린 신뢰를 어떻게 재건할 것인가에 초점이 맞춰져야 한다. 화려한 복귀보다는 묵묵한 자숙과 진정성 있는 무대가 선행될 때, 비로소 대중의 닫힌 마음도 조금씩 열릴 수 있을 것이다.

한편, 김호중은 남은 형기 동안 보호관찰 대상자 신분으로 지내게 되며 장기 여행이나 해외 출국 등 신변 변동 시 당국의 허가를 받아야 한다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지