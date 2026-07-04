“전기요금 무서워서?”…에어컨 끄고 잠든 노인의 심장은 달렸다

열대야에 에어컨을 끄고 자는 것이 언제나 몸에 이로운 것은 아니다. 더운 침실에서 잠든 고령자는 밤사이 심박수가 높아지고, 심장 자율신경의 회복 기능이 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

열대야에 더운 침실에서 잠든 고령자는 밤사이 심박수가 오르고 심장 자율신경의 회복 기능이 떨어질 수 있다. 아이클릭아트

질병관리청은 폭염 환경에서 교감신경이 활성화되고 심박수가 증가한다고 설명한다. 땀을 많이 흘려 탈수가 생기면 혈액이 농축돼 심혈관계가 받는 부담도 커진다.

◆침실 24도 넘자 달라진 심장 지표

4일 국제학술지 ‘BMC 메디슨’에 실린 호주 그리피스대 연구진의 논문에 따르면 연구팀은 2024년 12월1일부터 2025년 3월17일까지 호주 퀸즐랜드 남동부에 거주하는 65세 이상 성인 47명을 관찰했다. 참가자 연령 중앙값은 72세였다.

참가자들은 손목형 웨어러블 기기를 착용했다. 기기는 오후 9시부터 다음 날 오전 7시 사이 수면으로 판단한 시간의 심박수와 심박변이도(HRV)를 기록했다. 침실 센서는 온도를 10분 간격으로 측정했다.

분석에 사용된 야간 자료는 총 1만4179시간이었다. 조사 기간 침실 온도의 중앙값은 25.9℃였다.

연구팀은 24℃ 미만을 기준으로 침실 온도를 24~26℃, 26~28℃, 28~32℃로 나눠 심장 자율신경 지표를 비교했다.

◆침실 28도부터 심장 회복력 ‘뚝’

온도가 높아질수록 심박변이도 지표인 lnRMSSD가 연구진이 정한 기준 이상 감소할 가능성이 커졌다.

24℃ 미만과 비교한 오즈비는 24~26℃에서 1.4, 26~28℃에서 2.0이었다. 28~32℃에서는 2.9까지 높아졌다. 높은 침실 온도는 심박수 증가와도 연관됐다.

연구팀은 심박변이도가 개인별 평상값보다 1.5표준편차 이상 감소하거나 심박수가 분당 5회 이상 변한 경우를 ‘임상적으로 의미 있는 변화’로 정했다.

여기서 말하는 2.9배는 심장 기능이 2.9배 나빠졌거나 심근경색 위험이 2.9배 커졌다는 뜻이 아니다. 연구진이 정한 기준 아래로 심박변이도 지표인 lnRMSSD가 크게 떨어질 ‘오즈’가 2.9배 높았다는 의미다. 실제 발생 확률이 2.9배로 늘었다고 해석해서도 안 된다.

심박변이도는 심장이 뛸 때 박동과 박동 사이에 생기는 미세한 시간 차이를 말한다. 이번 연구에서 사용한 RMSSD는 심장을 안정시키는 부교감신경이 얼마나 활발하게 작동하는지를 보여주는 지표다. 수치가 낮아졌다는 것은 밤사이 몸이 충분히 이완되지 못해 회복 기능도 떨어졌을 가능성을 뜻한다.

◆몸 식히려 심장은 더 뛰었다

사람의 몸은 더울 때 피부로 보내는 혈액량을 늘려 열을 내보낸다. 이를 위해서는 심장이 더 많은 혈액을 내보내야 한다.

질병관리청에 따르면 폭염 환경에서는 교감신경 활성화와 심박수 증가, 좌심실 수축력 증가 등이 나타난다. 심장 기능이 떨어진 사람은 체온이 올랐을 때 피부 혈류를 늘리는 능력이 제한돼 더 취약할 수 있다.

땀으로 체액이 줄면 부담은 더 커진다. 탈수로 혈액이 농축되면 혈액을 순환시키는 데 더 많은 힘이 필요하다. 고령자나 기존 심혈관질환자는 더운 밤이 이어질 때 회복할 시간을 충분히 확보하지 못할 수 있다.

◆‘24도’는 심근경색 위험선 아니다

침실 온도 24℃를 누구에게나 적용되는 절대적인 안전 기준으로 받아들여서는 안 된다. 이번 연구는 특정 온도에서 심근경색이나 심장질환이 실제로 발생하는지를 조사한 연구가 아니다.

참가자도 65세 이상 고령자 47명에 불과했다. 덥고 습한 아열대 기후에 익숙한 호주 퀸즐랜드 주민을 대상으로 한 만큼, 다른 지역이나 연령대에서도 같은 결과가 나타날지는 알 수 없다.

측정 방식에도 한계가 있다. 연구진은 손목형 기기에 내장된 알고리즘을 이용해 수면 여부와 심박변이도를 추정했다. 참가자들이 선풍기나 자연환기를 어느 정도 활용했는지도 확인하지 못했다.

심근경색이나 뇌졸중, 사망이 실제로 늘었는지를 추적한 연구도 아니다. 연구팀은 밤 시간대 측정이 수면의 질을 분석하기 위한 것이 아니라 낮 시간의 신체활동 영향을 줄이고 침실 온도와 자율신경 반응의 관계를 보기 위한 것이라고 밝혔다.

연구진은 가능하다면 고령자의 야간 침실 온도를 24℃ 이하로 유지하는 것이 중요하다고 제안했다. 연구 결과를 토대로 한 제안일 뿐 국내외 보건당국이 정한 공식 취침 온도는 아니다.

◆24도와 26~28도, 기준이 엇갈린 이유

행정안전부는 여름철 냉방기기를 사용할 때 실내외 온도 차를 5℃ 안팎으로 유지하고, 건강을 위한 실내 냉방온도로 26~28℃를 권고한다.

행안부 기준은 일반 가정에서 폭염에 대응하고 냉방병을 예방하기 위한 생활수칙이다. 반면 이번 연구의 24℃는 고령자가 잠든 침실의 온도와 심박수·자율신경 지표의 변화를 비교해 연구진이 제시한 관찰 기준이다.

26~28℃는 생활 지침이고, 24℃는 특정 연구에서 확인된 수치다. 적용 대상과 측정 환경, 기준을 제시한 목적이 서로 다르기 때문에 직접 비교하거나 어느 한쪽이 틀렸다고 볼 수 없다.

더운 침실에서 잠든 고령자는 밤사이 심박수가 오르고 심장 자율신경의 회복 기능이 떨어질 수 있다. 냉방기를 과도하게 낮추기보다 쾌적한 수면 온도를 유지하는 것이 중요하다. ChatGPT 생성 이미지

한 숫자에 몸을 맞추기보다 밤더위를 무조건 참지 않는 것이 중요하다. 냉방기가 없다면 먼저 햇빛을 차단하고, 창문을 열어 맞바람이 통하도록 해야 한다. 냉방기를 사용할 때는 실내외 온도 차가 지나치게 벌어지지 않도록 조절하고, 중간중간 환기하는 것이 좋다.

갑자기 가슴에 심한 통증이나 압박감이 생기고 호흡곤란, 식은땀, 의식 혼란 등의 증상이 나타난다면 단순한 더위 탓으로 넘겨서는 안 된다. 즉시 119에 신고해야 한다.

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