톱모델 송해나의 소박한 식단…"엄마 김치에 감자랑 계란"

모델 송해나가 소소한 일상 속 건강한 식단을 공유했다.

최근 송해나는 자신의 인스타그램 스토리에 "언니가 준 무농약 감자, 엄마 맥반석 계란. 엄마 김치랑 먹어야지"라는 멘트와 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 먹음직스럽게 찐 감자와 구운 계란의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

송해나가 즐겨 먹는 감자는 비타민 C와 칼륨, 비타민 B6, 식이섬유 등이 풍부한 식품이다. 미 건강 전문 매체 헬스라인에 따르면 삶거나 찐 감자는 포만감이 높은 편으로 알려져 있으며, 식이섬유와 저항성 전분은 장 건강 유지에도 도움을 줄 수 있다. 다만 감자를 튀기거나 버터·치즈 등 고지방 재료를 많이 곁들이면 열량이 높아질 수 있어 조리법도 중요하다.

계란은 양질의 단백질을 비롯해 콜린, 비타민 D, 비타민 B12 등을 함유하고 있다. 또 루테인과 제아잔틴 등 항산화 성분이 들어 있어 눈 건강에 도움을 준다. 단백질 함량이 높아 포만감을 유지하고 근육 건강을 관리하는 데도 도움이 되는 식품이다.

<뉴시스>

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