손담비 "출산 100일 후 탈모 심해…남편은 노화로 탈모"

지난해 아이를 낳은 방송인 손담비가 탈모가 걱정돼 탈모샴푸를 쓴다고 했다.

손담비는 3일 자신의 유튜브 채널에서 탈모 관련 얘기를 했다.

손담비는 강원도 속초로 2박3일 가족여행 간다며 짐을 싸던 중 여행을 갈 땐 무조건 샴푸와 트리트먼트를 챙긴다고 했다.

그는 "아시다시피 제가 출산한지 1년이 지났다. 출산 후 100일이 지나면 머리카락이 하수구가 다 막힐 정도로 빠진다"고 말했다.

그러면서 "그걸 또 어떻게 관리하느냐에 따라 탈모가 시작되느냐, 시작되지 않느냐로 나뉜다. 저는 100일 이후부터 탈모가 생각보다 심했었다"고 했다.

손담비는 그러면서 남편 이규혁은 노화로 인해 머리가 빠지고 있다고 했다.

손담비는 "남편은 탈모가 아닌데도 불구하고 머리가 빠진다. 노화 때문에"라고 했다.

이어 "남편이 진짜 숱이 많은데 여기가 조금씩 이렇게 위로 올라가고 있다"고 말했다.

1983년생인 손담비는 1978년생인 이규혁과 2022년 결혼했고, 2025년 딸을 낳았다.

<뉴시스>

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