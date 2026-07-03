호르무즈해협 정상화 50% 다왔다… 통행량 하루 10척에서 36~48척으로 증가

호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 미국과 이란 간 종전 양해각서 공식 서명 후부터 크게 늘어나 최근에는 하루 평균 48척꼴로 늘어난 것이 통계로 잡히고 있다고 3일 미 CNN이 말했다. 이는 전쟁 전 하루 평균 100척의 48% 수준이다.

해운 위험 컨설팅 사 마리스크스에 따르면, 페르시아만과 오만만을 잇는 호르무즈해협의 서북-남동쪽 통항 선박 수는 2월 28일 이란 전쟁 개시 전 하루 평균 100척이었다.

호르무즈 해협을 통과하는 선박 수가 미국과 이란 간 종전 양해각서 공식 서명 후부터 크게 늘어나 최근에는 하루 평균 48척꼴로 늘어난 것이 통계로 잡히고 있다고 3일 미 CNN이 말했다. 로이터연합뉴스

이란은 사실상 해협을 완전히 통제해 자국 및 친한 몇 나라 선박 외에는 통항을 금지했고, 이는 4월 8일의 휴전 및 종전 협상 개시 후에도 마찬가지였다.

양국 간 종전 양해각서가 6월 17일 테헤란과 프랑스 G7정상회의 장에서 각각 공식 서명되면서 해협 통항 선박 수가 크게 늘었다.

이란은 60일 동안 통행료나 수수료 없이 무료로 선박의 해협 통항을 허용하기로 했다. 서명 후 온전한 첫 1주일인 지난달 21일(일)~27일(토) 동안 335척이 호르무즈 해협을 오르내렸다고 마리리스크스는 말했다. 하루 평균 48척 꼴로, 서명 전의 10척에 비해 거의 다섯 배가 늘어났다. 80척이 하루에 지나가기도 했다.

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