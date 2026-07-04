KB금융 차기 회장 후보 6인 숏리스트 확정… 양종희·이환주 등 내부 4명

KB금융지주 차기 회장 후보군(숏리스트)이 양종희 현 회장을 비롯한 6명으로 압축됐다.

KB금융지주 회장후보추천위원회(이하 회추위)는 3일 회의를 열고 차기 회장 후보를 기존 12명에서 6명으로 좁힌 숏리스트를 확정했다고 밝혔다.

KB금융지주 차기 회장 후보군(숏리스트)이 양종희 현 회장을 비롯한 6명으로 압축됐다. KB금융 제공

이번에 확정된 후보군은 내부 인사 4명과 외부 인사 2명으로 구성됐다.

내부 후보로는 양종희 KB금융지주 현 회장, 이재근 KB금융지주 부문장, 이창권 KB금융지주 부문장, 이환주 KB국민은행장(가나다순)이 이름을 올렸다. 외부 후보는 권광석 전 우리은행장과 익명을 요청한 1명이다.

회추위는 다음달 27일 이들 6명을 대상으로 1차 인터뷰를 진행한 뒤, 숏리스트를 3명으로 한 번 더 압축할 예정이다. 이어 9월11일에는 압축된 3명의 후보를 대상으로 2차 심층 인터뷰를 실시하고 당일 최종 후보 1인을 확정한다. 양종희 현 회장의 임기는 11월20일까지다.

조화준 회추위원장은 “투명하고 객관적인 후보 검증과 평가 과정을 통해 주주와 고객의 신뢰에 부합하는 최고의 최고경영자(CEO)가 선임될 수 있도록 계속해서 노력하겠다”고 강조했다.

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