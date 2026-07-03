“소수민족 말살 부당한 정책” vs “내정 간섭 악의적 비방”… 中민족단결법 놓고 미·중 공방

중국의 이른바 ‘민족단결진보촉진법(민족단결법)’을 둘러싸고 미국과 중국간 공방이 벌어지고 있다. 미국 상원의원들을 비롯해 서방에서 “소수민족의 종교, 문화, 언어를 말살하려는 중국의 부당한 정책”이라고 비판하자, 중국 정부는 악의적 비방이자 “내정 간섭”이라며 강하게 반발했다.

중국의 이른바 ‘민족단결진보촉진법(민족단결법)’을 둘러싸고 미국과 중국간 공방이 벌어지고 있다. 연합뉴스

◆미국 등 서방 “소수민족 말살 정책” 우려 성명

2일(현지시간) 미 상원 외교위원회에 따르면, 공화당 소속 짐 리시(아이다호) 외교위원장과 민주당 간사인 진 섀힌(뉴햄프셔) 의원을 포함해 외교위 소속 의원 9명이 민족단결법에 반대하는 성명을 냈다.

이들은 성명에서 “중국의 민족단결법 신설은 중국 안팎에서 티베트족과 위구르족, 몽골족 등 소수민족의 종교, 문화, 언어를 말살하려는 중국의 부당한 정책”이라고 비판했다. 이어 “특히 중국 공산당에 이념적으로 순응하도록 강제하는 법률 조항에 깊은 우려를 표한다”며 “이 법안은 억압에 반대하는 이들을 기소할 수 있는 거의 무제한적 권한을 중국에 부여하며 초국가적 탄압을 정당화하는 데 일조할 뿐”이라고 비난했다.

성명에는 도널드 트럼프 대통령의 측근인 린지 그레이엄(공화당·사우스캐롤라이나) 의원을 비롯해 공화·민주당 의원들이 초당적으로 동참했다. 하원에서도 미중전략경쟁특별위원회 위원장인 존 물레나(공화당·미시간) 의원과 특별위 민주당 간사인 로 카나(캘리포니아) 의원이 동참했다. 하원 동아시아태평양소위원장인 영 김 의원(공화당·캘리포니아) 의원도 이름을 올렸다.

유럽연합(EU)도 2일 대변인 명의의 성명을 통해 중국의 민족단결법이 소수민족의 문화·언어·종교적 권리를 박탈할 수 있다며 우려를 표했다.

◆“내정 간섭 말라” 중국 강력 반발

중국이 민족단결법 시행에 대한 서방 국가들의 우려 표명에 “내정 간섭을 중단하라”며 강하게 반발했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 3일 정례 브리핑에서 “일부 국가는 이념적 편견과 정치적 목적으로 중국의 민족 정책을 악의적으로 비방하고 허위 정보를 유포하며 중국 내정에 간섭하고 있다”며 “중국은 이에 단호히 반대한다”고 말했다. 다만 궈 대변인은 미국을 직접 거론하지는 않았다.

그는 그러면서 “관련 국가들은 기본적인 사실을 존중하고 거짓 정보 유포를 중단하는 한편 이른바 ‘민족 문제’를 빌미로 중국 내정에 간섭하는 행위를 멈춰야 한다”고 촉구했다. 그는 “중국은 통일된 다민족 국가로, 중국 정부는 일관되게 소수민족 문화 보호를 매우 중시해왔고 법에 따라 각 민족이 자국의 언어와 문자를 사용하고 발전시킬 권리를 보장하고 있다”고 덧붙였다.

중국은 지난 1일부터 소수민족에게 중국어를 우선 사용하도록 하고 민족 분열 행위를 처벌하는 민족단결법 시행에 들어갔다. 법에는 중국 국경 밖에서도 민족의 단결과 발전을 훼손하거나 민족 분열을 선동할 경우 법적 책임을 물을 수 있는 조항이 포함됐다.

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