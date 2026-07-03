외교부, G20 참여그룹 전체회의 개최…2028 의장국 준비 논의

외교부는 3일 정부서울청사에서 김희상 주요20개국(G20) 셰르파 주재로 제4차 G20 참여그룹 전체회의를 개최했다고 밝혔다. 회의에는 기업, 시민사회, 청년 등 우리 측 12개 참여그룹 관계자 약 25명이 참석해 올해 참여그룹별 논의 동향을 공유하고 향후 활동 계획을 논의했다.

김희상 G20 셰르파가 3일 정부서울청사에서 열린 제4차 G20 참여그룹 전체회의에서 발언하고 있다. 외교부 제공

외교부는 올해 G20 의장국인 미국이 ‘기본으로의 복귀(Back to Basics)’ 기조에 따라 공식 참여그룹을 운영하지 않는 대신, 각 참여그룹이 자율적으로 활동을 이어가고 있다고 설명했다.

김 셰르파는 공식 참여그룹 운영이 없는 상황에서도 자발적으로 활동을 지속하고 있는 관계자들에게 사의를 표하며, G20 논의 과정에서 민관 협력과 소통의 중요성을 강조했다.

참석자들은 2025-2026년 활동 성과와 향후 계획을 공유하고, 2028년 한국의 G20 의장국 수임을 앞두고 참여그룹 운영과 관련한 시민사회의 다양한 의견을 제시했다. 외교부는 “앞으로도 다양한 분야의 이해관계자들과 소통하며 현장의 목소리가 G20 논의에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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