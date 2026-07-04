대구시, ‘대구경제 대개조’ 조직개편…인공지능∙반도체∙투자유치 강화 [지역이슈]

대구시가 민선 9기 시정 비전인 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’을 실현하기 위해 대대적인 조직 개편에 나선다.

인공지능(AI) 대전환과 수도권 집중, 인구 감소 등 급변하는 대내외 환경에 대응하고, 시정 최우선 과제인 ‘대구경제 대개조’를 속도감 있게 추진하겠다는 포석이다.

지난 1일 추경호 대구시장이 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 대구시 제공

4일 대구시에 따르면 이번 개편은 유사∙중복 조직을 통폐합해 비효율을 개선하고 기구 신설은 최소화하되, 부서 간 칸막이를 없애 시민이 체감하는 성과를 내는 데 방점을 뒀다. 특히 미래산업 혁신도시 도약을 위해 핵심 산업 조직을 전면 재배치한다. 기존 ‘미래혁신성장실’은 ‘인공지능혁신성장실’로 확대 개편된다. 실내에는 AI 전환 정책의 컨트롤타워가 될 ‘인공지능정책관’과 대구∙경북 초광역권 반도체 산업 육성을 전담할 ‘반도체소프트웨어과’가 신설된다. 반면 대학정책국은 폐지되고 인공지능혁신성장실 산하 ‘대학인재혁신과’로 재편돼 산업과 인재 양성의 연계를 강화한다.

국내외 유망기업과 글로벌 대기업 유치를 위한 전방위 지원 체계도 구축한다. 기존 2과 6팀 체제였던 ‘원스톱기업투자센터’를 3과 7팀 규모로 확대한다. 시장 직속 ‘투자유치단’과 협업할 인력을 보강하는 한편, 불합리한 기업 규제를 발굴하고 개선할 ‘규제혁신과’를 신설해 투자 문턱을 낮춘다. 경제국은 ‘대구경제 재도약’의 컨트롤타워인 ‘비상경제대책회의’ 총괄 운영을 경제정책과에 맡겨 위기 대응 능력을 높인다. 또 ‘사회연대경제과’를 신설해 관련 분야의 일자리 창출을 체계적으로 지원하고, 소상공인 지원 강화를 위해 민생경제과 내에 ‘상권활성화팀’을 새로 꾸린다.

지난 1일 추경호 대구시장이 취임식에서 대구시 교육감, 구∙군 단체장과 함께 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. 대구시 제공

이 밖에 지역 마이스(MICE) 산업의 부가가치를 높이기 위한 기능 조정도 이뤄진다. 국제회의와 전시가 체류형 관광 및 소비로 연결되도록 경제국에 있던 MICE 산업 지원 기능을 문화체육관광국으로 이관하고, 기존 관광과를 ‘관광산업과’로 확대 개편하기로 했다. 2차 공공기관 이전 동향에 대응하고 공공기관에 대한 종합적인 지원체계 구축을 위해 기획조정실에 '공공기관이전담당관'을 신설한다. 대구경북 행정통합을 차질 없이 추진하기 위해 행정통합팀도 신설한다. 대구경북신공항 국가주도사업 전환 및 조속한 개항을 추진하기 위해 신공항건설단은 현 조직체계(1단 2국 6과)를 유지하기로 했다. 신공항 개항 이전 대구국제공항 활성화를 위해 공항정책과를 '공항활성화기획과'로 확대·개편한다.

시정 핵심 현안인 취수원 정책의 안정적 추진을 위해 한시기구인 '맑은물하이웨이추진단'을 '맑은물추진단'으로 개편하고, 존속 기한을 1년 6개월 연장한다. '금호강개발과'와 '신천개발과'는 '친수공간과'로 일원화한다. 미래혁신성장실의 에너지 및 친환경차 보급 업무는 환경수자원국으로 이관해 '기후에너지환경국'으로 개편한다. 물산업 진흥 업무를 에너지 업무와 결합해 '물에너지산업과'를 확대 개편한다.

8과 규모였던 도시주택국은 '도시건설국'과 '건축주택국'으로 분리한다. 군사시설이전 정책관은 폐지하고 도시건설국 내 '군사시설이전정책과'로 개편한다. 시민의견 수렴을 위해 정책기획관 내에 시민∙전문가∙이해관계자가 참여하는 원탁회의를 전담할 '정책소통팀'을 신설한다. 청년소통 네트워크 활성화를 위해 '청년특보'를 신설하고, 청년정책과 청년진로팀은 '청년일자리팀'으로, 청년생활팀을 '청년정착팀'으로 확대∙개편한다.

대구시청 동인청사 전경. 대구시 제공

민생홍보 및 도시브랜드 기능 강화를 위해 보도담당관을 '홍보담당관'으로 개편하고 소통형 짧은 영상(숏폼) 콘텐츠 제작 등 시민 체감형 홍보를 전담할 '민생홍보팀'을 신설한다. 기존 도시디자인과의 도시브랜드팀을 홍보담당관으로 이관한다. 여성경제활동 지원체계 강화를 위해 성평등정책과에 '여성일자리팀'을 신설한다. 폐지되는 대학정책국에서 담당하던 평생교육·도시관 기능은 교육청소년과로 이관한다. 도시안전과에 안전점검팀을 신설해 생활 밀착형 취약 시설물에 대한 선제적인 안전점검 등 재난 대응체계로 강화한다.

행정 기능이 혼재돼 효율성이 떨어졌던 '도시관리본부'를 7개 기능별 전문사업소로 전면 분리∙재편한다. 업무성격에 맞게 독립된 사업소로 분리해 각 분야의 행정 능력을 한 단계 끌어 올린다는 계획이다. 민선 8기 도시철도 계획 수립과 건설 기능을 통합해 만든 대구교통공사는 다시 분리해 도시철도건설본부를 재설치한다.

조직 개편으로 대구시 본청은 1단∙3실∙15국∙1본부에서 1단∙3실∙14국∙1본부로 개편된다. 정원은 교통공사 파견 복귀 인력 61명(추가 인건비 증액 없음) 등을 포함해 92명이 늘어난 6694명이다. 시는 6일까지 입법예고를 하고 이달 21일 개회하는 대구시의회 327회 임시회 심의·의결을 거쳐 다음달 10일 개편안을 시행할 예정이다.

추경호 시장은 "조직 운영의 비효율성을 개선하고 대구경제 대개조를 속도감 있게 추진하는 데 중점을 두고 조직을 개편했다"며 "현장의 목소리를 시정 전반에 반영하고, 시민이 일상에서 확실한 변화를 체감할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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