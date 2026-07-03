삼성전자 노태문 "영남에 60조 투자…제조AI 선도지역으로 육성"

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(완제품) 부문장(사장)이 "삼성은 영남을 AX(인공지능 전환)와 로봇을 주요 산업에 접목한 제조 AI(인공지능) 선도지역으로 육성하기 위해 약 60조원을 투자할 계획"이라고 3일 밝혔다.



노 사장은 이날 경상남도에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 "AI로 제조 분야 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 전환되고 있다. AI가 전통 제조 공장을 휴머노이드 로봇이 중심이 된 AI 드리븐 팩토리로 바꾸고 있다"며 이처럼 말했다.

노태문 삼성전자 대표이 3일 경남에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

또한 "휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 첨단 제조업 등에 집중 투자해 영남권에 양질의 일자리 20만개를 창출하겠다"는 목표를 제시했다.



삼성전자와 삼성SDS는 구미를 첨단 미래 제조 단지로 육성하기 위해 19조원을 투자할 계획이다.



노 사장은 "기존 제조업 생산 성장 동력이 저하된 상황을 타개하고자 구미에서 휴머노이드 양산 체제 구축과 제조 AX 전환을 통한 AI 드리븐 팩토리를 추진하겠다"며 "제조, 로봇, 자동화 산업과 연계한 AI 데이터센터 인프라도 구축하겠다"고 설명했다.



그러면서 "이를 통해 삼성전자 구미 사업장은 미래의 제조 경쟁력을 갖춘 글로벌 제조 혁신 허브로 도약할 것"이라고 덧붙였다.



삼성 SDI는 울산에서 휴머노이드 전기차용 최첨단 전고체 배터리 및 에너지 저장 장치용 배터리 양산에 16조원을 투자하기로 했다.

노태문 삼성전자 대표이 3일 경남에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

노 사장은 "울산의 세계 최초 전고체 배터리 양산을 목표로 미래 기술 주도권을 확보하겠다"고 말했다.



삼성전기도 부산에서 AI 서버용 패키지 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 마더라인 구축에 15조원을 투자함으로써 최첨단 고부가 산업으로의 전환을 지속적으로 추진한다.



삼성중공업은 거제에서 최첨단 고부가가치선 및 해양 인프라 구축에 10조원을 투자한다.



노 사장은 "경쟁국과 유사한 조건에서 사업할 수 있도록 로봇 산업 특화단지 지정과 인센티브 등을 지원해주기 바란다"며 "국내 조선업 경쟁력 강화를 위해 정부 주도의 사업을 확대해주면 감사하겠다"고 요청했다.



또한 "삼성은 이번 투자를 통해 영남을 AX와 로봇이 중심이 된 글로벌 피지컬 AI의 혁신 클러스터로 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 강조했다.

<연합>

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