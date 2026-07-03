한화, 우주·AI에 55조원 투자…영남권 중심 우주항공 생태계

한화가 2040년까지 우주항공과 인공지능(AI) 산업에 총 55조원을 투자해 독자 발사체와 위성망, 국방 AI를 아우르는 통합 우주 인프라를 구축한다.



김동관 한화 부회장은 3일 경남 진주 경상국립대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이 같은 내용을 담은 'AI 우주강국' 중장기 전략을 발표했다.

김동관 한화 부회장이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자 계획을 발표하고 있다. 청와대사진기자단

한화는 독자 발사체와 위성 기술을 기반으로 통합 우주 인프라 구축에 나선다. 우주에서 정보를 수집하면, AI가 이를 분석해 우리 군의 판단과 작전 수행으로 이어지는 시스템을 만들겠다는 것이다.



한화에어로스페이스[012450]는 우주 발사체에 약 23조원을 투자할 계획이다. 단조립장과 발사체 개발 시험시설을 구축하고, 향후 상업발사로 전환해 독자적인 우주 수송 능력을 확보한다.



한화시스템[272210]은 초저궤도 SAR(합성개구레이더) 위성과 우주 AI 데이터센터, 위성통신망 확보에 약 20조원을 투자한다.



통합 우주 인프라는 고도 350㎞ 관측위성군과 400㎞ 상공에 구축할 우주 AI 데이터센터, 고도 900㎞에 배치되는 저궤도 위성통신망으로 구성된다.



한화시스템은 2031년까지 SAR 위성 64기를 운영하고, 저궤도 통신망은 위성 192기로 서비스를 시작한 뒤 60기 이상을 추가 발사할 계획이다.

이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 노태문 삼성전자 대표이사 사장, 김동관 한화그룹 부회장, 이재명 대통령, 장재훈 현대차그룹 부회장, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장. 청와대통신사진기자단

김동관 한화 부회장은 "우주 주권 확보를 위한 첫 단추는 독자 발사체 개발"이라며 "한화는 독자 발사체 개발을 통해 우리나라가 언제든지 우주에 다다를 수 있는 역량을 확보하겠다"고 말했다.



한화는 국방 AI 역량 강화에도 10조원 이상을 투자한다.



경남 창원에 국방 AI 데이터센터를 구축해 우주와 지상·해상·공중에서 수집한 정보를 통합 분석한다.



또 이를 기반으로 전장 데이터를 학습, 추론하는 실전 특화 국방 AI 모델인 '디펜스 오에스'(Defense OS)를 개발한다. 디펜스 오에스 개발에는 2040년까지 약 2조원을 투입한다.



한화는 이 같은 투자를 바탕으로 영남권을 중심으로 한 우주항공 산업 생태계를 만들 계획이다.

<연합>

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