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한병도 "당정청, 하나돼 책임 되새겨…후반기국회 미래 분수령"

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야당몫 7개 상임위 운영에 "법 개정으로 잘못된 건 하지 못하게 할 것"

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 3일 22대 후반기 국회 운영과 관련, "쉼 없이 달리면서 일하는 만큼 성과를 만드는 국회가 될 것"이라고 말했다.

한 직무대행은 이날 서울 드래곤시티호텔에서 연 의원 워크숍에서 "후반기 국회, 특히 올해 연말까지 국회는 대한민국의 미래를 결정할 또 하나의 분수령"이라며 이같이 강조했다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 서울 용산구 한 호텔에서 열린 민주당 국회의원 워크숍에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 3일 서울 용산구 한 호텔에서 열린 민주당 국회의원 워크숍에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

이어 "이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 올해 연말까지 마무리하도록 하겠다"며 "오늘 워크숍은 당정청(당·정부·청와대)이 하나가 되어 집권 여당의 책임을 되새기고 차질 없이 민생 입법 완수를 다짐하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

한 직무대행은 자당이 11개 상임·특위 위원장을 단독으로 선출하면서 위원장을 야당 몫으로 남겨놓은 국회 상임위 7곳과 관련, "우리 부처에서 걱정이 많이들 있으시다고 한다"며 "국정과제 입법을 속히 처리해야 되는데 못하는 게 아닌가 많은 고민이 있다고 들었다"고 언급했다.

그러면서 "저희가 법 개정으로 잘못된 건 하지 못하도록 할 테니 걱정하지 마시라"며 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 요건 강화 및 패스트트랙(신속처리안건) 기간 단축 등을 골자로 한 국회법 개정을 거듭 예고했다.

<연합>


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