20㎏ 증량한 쌈디 "말랐을 때 내 모습 외계인 같아"

래퍼 사이먼도미닉(쌈디)이 몸무게를 20㎏ 가까이 증량했다고 했다.

기안84는 2일 자신의 유튜브 채널에서 쌈디를 만나 근황을 얘기했다. 두 사람은 모두 1984년생이며, '나 혼자 산다'에 함께 출연하며 친분을 쌓았다.

기안84는 쌈디 하루 루틴을 물었다.

쌈디는 "공복 유산소를 아침에 하고 아침 식단을 먹은 뒤 헬스장에 갔다가 복싱을 하고 작업실에 간다"고 했다.

이어 "평일에는 항상 운동 일정을 잡는다"고 말했다.

기안84는 "예전에 운동 안 했을 때에 비하면 정말 규칙적으로 산다"고 감탄했다. 쌈디는 '옛날 내 사진을 보면 말라서 외계인 같다"고 했다.

기안84는 쌈디가 복싱하는 데 따라갔다. 기안84는 "3년 전까지는 운동을 전혀 안 하다가 '이렇게 살면 안 될 것 같다'고 해서 2년 전부터 복싱을 시작했다고 하더라"고 말했다.

그러면서 "3년 전 제 작업실에 왔을 때만 해도 56㎏ 하루살이 피지컬이었는데 헬스와 복싱으로 76㎏까지 증량했다고 한다"고 했다.

기안84는 "지금은 공연 때문에 60㎏대 중반까지 다시 감량했다고 한다"고 덧붙였다.

쌈디는 집에 도둑이 들었던 때를 언급하며 "도둑이 들었을 때 만약 도둑이랑 나랑 마주쳤으면 어땠을까 생각했다. 그럴 때를 대비해야겠더라"고 했다.

<뉴시스>

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