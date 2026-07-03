브리즘, 대구·경북 첫 매장 ‘대구범어 스토어’ 개점

브리즘 대구범어 스토어 내부 전경 (사진=브리즘 제공)

브리즘(Breezm)이 대구·경북 지역 첫 매장인 ‘브리즘 대구범어 스토어’를 개점했다고 밝혔다.

브리즘은 얼굴과 눈, 생활방식 등을 분석해 개인에게 맞는 안경을 설계하는 개인 맞춤형 아이웨어 브랜드로, 이번 대구 진출을 계기로 맞춤형 아이웨어 경험을 대구·경북 지역으로 확대해 나갈 계획이다.

브리즘 대구범어 스토어는 서울과 수도권 중심으로 확장해 온 브리즘의 국내 16번째 직영 매장으로, 미국 뉴욕 매장을 포함하면 글로벌 17번째 매장이다. 대구광역시 수성구 범어네거리에 위치한다. 약 30평 규모의 매장은 3D 얼굴 스캐닝과 시력 검사, AI 기반 맞춤 설계 등 브리즘의 개인 맞춤형 아이웨어 서비스를 경험할 수 있도록 구성됐다.

대구는 국내 안경 산업의 생산·제조 기반이 형성된 지역으로 알려져 있다. 브리즘은 이러한 산업적 기반을 가진 지역에 첫 거점을 마련하며 대구·경북 고객과의 접점을 확대하고, 데이터 기반 맞춤형 아이웨어 경험을 제공한다는 계획이다.

매장이 들어선 범어네거리는 대구를 대표하는 교육·주거·상업 중심지로, 학원가와 오피스, 대형 상권이 밀집한 지역이다. 브리즘은 해당 입지를 바탕으로 대구와 경북 지역 고객 접점을 넓힌다는 계획이다.

브리즘은 3D 얼굴 스캐닝을 통해 약 1,221개의 얼굴 좌표 데이터를 분석하고, AI 기반 설계를 통해 렌즈 중심 위치와 프레임 구조, 착용 균형 등을 개인별로 맞춤 설계한다. 이후 3D 프린팅 기술을 활용해 얼굴형과 시야 환경은 물론 생활방식까지 고려한 맞춤형 아이웨어를 제작하며, 디자인뿐 아니라 장시간 착용 시 착용감도 고려하고 있다.

브리즘 대구범어 스토어 입구 (사진=브리즘 제공)

브리즘은 대구범어 스토어를 단순한 안경 매장이 아닌, 자신에게 맞는 시선과 취향을 발견하는 공간으로 만들어갈 계획이다. 오픈 이후 첫 프로그램으로 오는 7월 5일, ‘나답게 사는 삶’에 대한 이야기를 전해온 곽정은 작가가 1일 점장으로 고객들과 직접 소통하는 시간을 마련한다. 행사에서는 작가와의 대화와 사인회가 함께 진행되며, 브리즘은 앞으로도 지역 문화 콘텐츠와 연계한 프로그램을 이어갈 예정이다.

브리즘 관계자는 “대구는 국내 안경 산업의 역사와 기술이 축적된 상징적인 지역”이라며 “대구·경북 고객들도 브리즘의 맞춤형 아이웨어를 가까운 곳에서 경험할 수 있도록 서비스 품질과 고객 경험을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지