유흥식 교황청 성직자부 장관 “교황 방북은 북한의 자세에 달려있다”

“교황님 방북은 북한의 자세에 달려있습니다.”

교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경은 3일 “레오 14세 교황이 한반도 평화에 굉장히 관심이 많다”며 “(교황 방북은)북미 관계가 어떻게 되느냐에도 굉장히 영향을 받을 것”이라고 말했다.

교황청 성직자부 장관 유흥식 추기경이 3일 서울 광진구 한국천주교중앙협희회에서 열린 방한 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

여름 휴가차 방한한 유 추기경은 이날 서울 광진구 한국천주교주교회의에서 열린 기자 간담회에서 “조그만 문이라도 열려 그날이 빨리 오기를 기다린다”며 “한국인이고, 교황청 장관 직책을 맡은 사람으로서 (교황 방북이 실현돼) 저에게 임무가 주어지는 것이 꿈”이라고 덧붙였다.

이재명 대통령은 지난달 바티칸에서 레오 14세 교황을 만나 내년 2027년 서울 세계청년대회를 계기로 한국을 방문해달라고 요청했으며, 당시 회동에선 교황의 방북 가능성도 거론된 것으로 알려졌다. 가까운 거리에서 교황과 소통하는 유 추기경은 이날 전임 프란치스코 교황만큼이나 레오 14세 교황도 한반도 평화에 관심이 많다고 말했다.

그는 “지난해 레오 14세 교황이 선출되셨을 때 교황님이 한반도 평화를 위해 뭔가 하실 것 같은 영감을 강하게 받았다”며 “이 같은 바람을 말씀드리니 교황님께서 ‘나도 그렇게 됐으면 좋겠다’고 답하셨다. 한반도 평화를 위해 할 수 있는 일이면 무엇이든 할 준비가 돼 있다는 말씀”이라고 소개했다.

교황 방북에 필요한 현실적 조건에 대해서도 유 추기경은 사견을 전제로 “북한에 개신교 목사, 불교 스님, 러시아 정교회 신부는 계시는데 가톨릭 주교, 신부, 수녀님은 한 분도 안 계신다”며 “북한에도 가톨릭 신자가 있고, 북한 주재 외교관 중에도 신자가 있기 때문에 평양 장충성당에 1∼2명 정도의 상주 사제가 있으면 (방북 실현) 분위기를 만드는 데 좋을 것”이라고 말했다.

유 추기경은 또 새로운 한국인 추기경 임명 가능성에 대해선 “교황 취임 후 아직 추기경 임명을 안 하셔서 곧 발표하실 것 같다”고 짐작하며 “내년 세계청년대회를 앞두고 한국 추기경 임명이 꼭 이뤄졌으면 한다”고 바람을 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지