비상계엄 마스터플랜도 없었다…"윤석열, 그냥 선포만 생각했다"

윤석열 전 대통령이 권창영 종합특별검사팀 조사에서 비상계엄에 대한 마스터플랜을 묻자 "선포만 하는 거였다"고 답한 것으로 나타났다.



김정민 특검보는 3일 브리핑에서 윤 전 대통령을 조사할 당시 '비상계엄을 언제 시작해서 언제 끝나는 것이었는지, 무엇을 목적으로 했는지' 질문하자 "그냥 선포만 하는 거였고, 그렇기 때문에 아무런 후속 조치를 취한 바가 없다"고 답했다고 말했다.

윤석열 전 대통령(왼쪽)과 김용현 전 국방부 장관. 연합뉴스

윤 전 대통령은 당시 최상목 경제부총리에게 건넨 '계엄 지시 문건'에 비상입법기구 창설 등이 담겼던 것에 대해선 '자신이 쓴 게 아니라 내용을 잘 모르고 김용현 전 국방부 장관이 주라고 해서 줬다'는 취지로 말했다고 한다.



윤 전 대통령은 이어서 해당 문건에 대해 "지금 보니 부적절했다"며 "메시지 계엄 취지가 안 맞다"고 진술했다고 김 특검보는 설명했다.



김 특검보는 윤 전 대통령이 국회의원과 정치인들을 포고령 위반으로 체포하려고 했냐고 묻자 "절대 (체포가) 안 된다"고 했고, 경찰의 체포 활동에 대해서도 "새빨간 거짓말"이라고 진술했다고 전했다.



그러면서 "조사하는 입장에서는 안타깝다. 국가 원수까지 지낸 사람이 뭔가를 하려고 했으면 설명하고 이유도 설득하고 당당하게 했으면 좋겠는데 실망스럽더라"고 말했다.



한편 특검팀은 윤 전 대통령 등의 군형법상 반란죄 혐의에 대해서는 불기소 처분하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.



앞서 내란특검팀이 기소해 재판 중인 내란 혐의와 범죄사실이 중복돼 '이중 기소'가 될 수 있는 점 등을 고려한 것으로 보인다.

<연합>

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