강예원, '프리지아 손절' 의혹에 "할 말 있지만 공론화 안 해"

배우 강예원이 인플루언서 프리지아의 논란과 계약 종료 심경을 털어놨다.

강예원은 2일 유튜브 채널 '광예원'에서 인플루언서 권은지를 집에 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

강예원. '광예원' 유튜브 캡처

강예원은 인플루언서 매니먼트를 직접 만들어 인플루언서 프리지아·박지현·홍영기 등과 계약했던 경험을 소개했다.

그는 "은지 같은 경우는 잘 나가는 회사도 많은데 왜 나를 찾아왔냐"고 물었다.

권은지는 "내가 너무 좋아하던 프리지아님을 키우신 분이고 언니랑 같이하면 더 잘되지 않을까 하는 생각이 들었다"고 했다.

강예원은 "프리지아는 대학교 3학년 때 만났다. 그때 인스타그램 팔로워가 3만이었다. 너무 독특하고 통통 튀더라. 5년 계약하고 예능 프로그램은 다 나갔다"고 말했다.

그는 "내가 PD들 다 쫓아다녔다. '하트시그널'도 박지현이랑 같이 데리고 갔다. 지아는 그때 안되고 지현이가 된 거다"라고 했다.

이어 "난 지아에게 분명 맞는 게 있을 거라고 생각했다"고 말했다.

강예원은 "한번은 'SNL' 미팅하러 갔는데 지아가 연기는 자신이 없다고 하더라. SNL PD가 연기가 너무 안 된다고 하셨다. 근데 그 PD님이 '솔로지옥' 제작진들을 한번 만나 보라고 했다"고 말했다.

그는 "근데 지아가 안 나가겠다고 했다. 그래서 내가 엄청난 설득을 했다. 내 촉에는 솔로지옥이 넷플릭스에서 대박이 날 거 같았다"고 했다.

권은지가 프리지아와 계약 종료 후 심경에 대해 물었다.

강예원은 "섭섭하긴 하다. 난 다 이유가 있다고 생각한다. 그런 사건에 대해서 할 말은 있지만 공론화하고 싶지 않고 서로 간에 예의라고 생각한다. 얼마 전에도 통화했다. 나쁜 사이는 절대 아니다"라고 했다.

한편 프리지아는 2022년 명품 짝퉁 착용 논란에 휩싸인 바 있다.

<뉴시스>

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