'K뷰티·패션 시너지 통했다'… 무신사, 해외 K뷰티 거래액 4.6배 급증

무신사 글로벌 스토어의 뷰티 부문 거래액이 해외 K뷰티 수요확대와 패션 고객의 교차 구매 증가에 힘입어 올해 상반기 4배 넘게 성장했다.

4일 무신사 뷰티에 따르면, 올해 상반기 무신사 글로벌 스토어의 뷰티 부문 거래액은 지난해 같은 기간과 비교하면 약 4.6배(361%) 늘었다.

무신사 성수서 쇼핑하고 있는 고객들의 모습. 무신사 제공

무신사 글로벌 스토어는 미국과 일본, 동남아시아 등 13개 지역에서 서비스하는 플랫폼으로, 뷰티 브랜드 400여개가 입점해있다.

무신사 관계자는 “글로벌 K뷰티 인기에 더해 플랫폼 내 교차 구매가 늘어나면서 뷰티 부문이 새로운 성장축으로 자리잡고 있다”며 “패션과 뷰티를 하나의 스타일 소비로 인식하는 해외 소비자가 늘면서 메이크업과 헤어∙뷰티 상품을 함께 구매하는 사례도 증가하고 있다”고 말했다.

대표적인 사례가 올해 상반기 최대 할인 행사였던 ‘몬스터 세일’이다. 지난달 14∼24일 진행된 이번 행사에 3000여개 브랜드가 참여해 최대 80% 할인 혜택을 제공했다. 이에 따라 뷰티 거래액이 큰폭 증가한 결과 6월 거래액이 월간 기준 역대 최대치를 기록했다.

무신사 뷰티 관계자는 “글로벌 스토어로 해외 진출 장벽이 낮아지면서 입점 브랜드의 관심도 꾸준히 높아지고 있다”고 말했다.

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